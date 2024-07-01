父母離世相差3個月…她請「喪假」竟遭資遣 公司放話：走法院

父母相繼離世，受到的打擊已經夠大了，一名女網友指出，公司竟因為她請「喪假」資遣，明明提供了死亡證明，仍百般刁難。貼文曝光後，引起留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文指出，三個月前爸爸才過世，最近媽媽也跟著走了，沒想到向公司請喪假後卻被資遣，原因是公司質疑原PO說謊，明明已經提供死亡證明了，還一直要求再給除戶證明，讓她傻眼直呼：「這種事情沒必要開玩笑吧，跟勞工局詢問過了，沒必要再提供第二份證明，對方也覺得這有點像刻意刁難」。

原PO也貼出與公司方的對話擷圖，可以看到對方堅持要原PO給除戶證明，還放話可能就此事走上法院。原PO則回應：「我不介意走上法院，因為這是不合理的！我有除戶證明，但貴公司的態度及處理方式讓人不敢苟同，我有權利不提供，當初也沒有任何合約給我簽呈。於理，不合乎常規；於情，沒有人會拿父母身亡這點來做文章！」

貼文曝光後，網友也紛紛為她抱不平，「好扯，哪家這麼雷，一般來說給訃聞就可以請了耶，我們公司還會給慰問津貼，最後資遣費記得拿」、「請個喪假還要走法律一途，這種公司別待下去了，趕快離職」、「公司是不想給白包吧」、「之前有人是阿嬤過世，他直接拍阿嬤的遺容給老闆看，好像滿有用的」、「天啊，雙親相繼離世還要遇到這種鳥事」、「看有什麼勞工局、國稅局、衛生局…都去檢舉」。

事實上，在勞基法中，法規並未詳細規定勞工請喪假時應提供的文件內容，然而大多數公司通常會要求員工提供以下文件，包括訃聞、醫院所開立的死亡證明書、親屬除戶證明、戶口名簿等。在法定喪假天數內請假，公司皆應正常給薪，且不得任意扣除全勤獎金。