無薪假4685人近3年新低 花蓮關注觀光人潮是否回流

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）實施人數為4685人，為近3年來新低，本期人數下修653人，主因一家橡膠製造業者停止實施逾580人；另外，花蓮各產業實施情況，仍須關注暑期觀光人潮是否回流。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計272家，實施人數4685人；較6月17日公布實施家數計262家，實施人數5338人相比，本次家數增加10家，人數卻減少653人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱告訴中央社記者，本期雖增加10家，但主要都是小型廠家；人數減少主因是在製造業化學工業中，有一家橡膠製品製造業者因訂單回穩，約580多人提前停止實施減班休息。

另外，李怡萱表示，本期也是近3年來減班休息統計人數新低；相較於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間最高峰為110年8月31日，當時實施人數高達5萬8000多人，近期的確回穩許多。

下半年預估，李怡萱表示，目前內需型產業大致穩定，而製造業則仍有部分受接單影響，須持續觀察。

此外，李怡萱提醒，目前國內較特殊的情況仍然是花蓮地區，包含運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業（如沙灘車、農場等），總計仍有百餘人實施減班休息。

李怡萱認為，由於花蓮地區以觀光為主，若暑假期間未能有足夠人潮回流，後續實施減班休息人數可能還會再增加；勞動部已提供相關就業服務專案，將持續關注當地就業情況。

李怡萱也呼籲民眾前往花蓮旅遊，以行動支持花蓮振興。