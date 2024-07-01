公司要求輪流打掃「老鳥搶著做」 他見獎金震撼：怪不得那麼認真

一名網友指出，公司因為沒有請人打掃，都是由同事輪流幫忙，不過大家竟然都非常認真地清潔，甚至是搶著做，後來得知背後原因，他不禁直呼：「怪不得大家那麼認真。」

原PO在Dcard發文指出，公司是一間家族企業，員工大概30人左右，一開始聽說這邊都是靠同事輪流打掃，他還傻眼認為公司「太雷了吧」，不過主管也補充，菜鳥不用輪班，因此他待了兩三年都沒掃過。

直到後來發現，公司非常乾淨，不管是廁所、地板、茶水間，都看得出來清潔不馬虎，他不禁疑惑為何其他人都這麼認真打掃，甚至還聽說有同事周末特地過來打掃。

原PO表示，公司除了年終還有激勵獎金，但他從沒領過，原以為只有主管才有，直到最近和對方出差，才知道原來激勵獎金是看清潔程度給的。「激勵獎金是老闆娘創的，她會不定時在上班前來打分數…最後聽主管說，分數最高的人，激勵獎金可以領到12個月的基本薪資，怪不得大家那麼認真打掃公司」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「彷彿我國中的整潔秩序比賽」、「有錢我還不把公司掃到發光」、「不像我公司，也是叫員工輪流打掃茶水間，哪有什麼獎金」、「果然，只要有錢，當個奴才都沒問題，大家都還搶著做！老闆不要再說請不到員工了好嗎」。

還有網友分享自家的特別獎金，引起關注，「我們公司有一位同事拿到胖胖獎金1萬元，老闆幫他訂目標，覺得他太瘦了」。