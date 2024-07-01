科技業防災祭高薪 消防員傳轉職

輝達、台積電在台設廠話題熱門，南韓鋰電池工廠大火造成重大災害，高科技業一旦發生火災損失慘重，更加重視防災，科技業這幾年陸續高薪聘消防專業人員，雙北都有消防員離職轉往科技業負責防災，高薪也高壓力。

過去國內企業招募消防人才最有名例子，就是台北市消防局主任秘書楊炳芬退休，接受鴻海集團招募擔任消防長一職；台北市消防局一名官員表示，國內消防法規，每過一段時日就會調整完善，科技廠商及企業對消防人才有高度需求，畢竟若不慎發生大火，財產及名聲損失難以估計。

台積電去年曾傳出以360萬年薪招募有消防設備師證照消防員，負責廠區消防安全及危險物品管理；新北消防局當時證實，共有4名消防員離職前往台積電任職。

消防局官員指出，南韓京畿道華城市電池製造企業工廠近日發生火災，不但造成23人遇難，財產損失更難以估計，後續理賠及重建也是龐大工程；台灣打造科技島，以台積電等世界知名科技廠商來說，若發生大火，損失不但數以億計，更會對全世界經濟造成影響，因此對於消防安全業務，可說相當重視。

官員說，對於民間企業來說，招募消防員人才有許多好處，畢竟這塊族群是對消防法規最熟悉的人，如何防範火災發生有高度專業，其次出身公部門，對於公部門的要求也知之甚詳，能最大減少溝通消耗。

以雙北為例，過去雙北消防局都有不少退休消防員到企業任職，甚至還沒退休就被台積電等企業挖角，例如台北市信義警分局前分局長李德威，妻子楊炳芬曾任台北市消防局主秘，夫妻被鴻海聘請擔任安全長及消防長職務；台北市消防局副局長許力仁，也在退休後被遠東集團聘為消防顧問，負責企業消防安全規畫。

官員說，對於消防體系出身的人來說，能被企業重視、開闢人生第二春當然是好事，薪水不但比過去擔任公務員優渥，眼界也因接觸不同層面事務變得開闊；但畢竟公私部門的文化有差，也有聽過到企業任職後，因為壓力及要求過大，最後選擇離職，只能說民間企業的高薪水伴隨高要求，「不是幸福企業」，端看個人選擇。