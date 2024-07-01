聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技業防災祭高薪 消防員傳轉職

聯合報／ 記者廖炳棋黃子騰／連線報導
消防人員執行任務。示意圖／新北市消防局提供
消防人員執行任務。示意圖／新北市消防局提供

輝達、台積電在台設廠話題熱門，南韓鋰電池工廠大火造成重大災害，高科技業一旦發生火災損失慘重，更加重視防災，科技業這幾年陸續高薪聘消防專業人員，雙北都有消防員離職轉往科技業負責防災，高薪也高壓力。

過去國內企業招募消防人才最有名例子，就是台北市消防局主任秘書楊炳芬退休，接受鴻海集團招募擔任消防長一職；台北市消防局一名官員表示，國內消防法規，每過一段時日就會調整完善，科技廠商及企業對消防人才有高度需求，畢竟若不慎發生大火，財產及名聲損失難以估計。

台積電去年曾傳出以360萬年薪招募有消防設備師證照消防員，負責廠區消防安全及危險物品管理；新北消防局當時證實，共有4名消防員離職前往台積電任職。

消防局官員指出，南韓京畿道華城市電池製造企業工廠近日發生火災，不但造成23人遇難，財產損失更難以估計，後續理賠及重建也是龐大工程；台灣打造科技島，以台積電等世界知名科技廠商來說，若發生大火，損失不但數以億計，更會對全世界經濟造成影響，因此對於消防安全業務，可說相當重視。

官員說，對於民間企業來說，招募消防員人才有許多好處，畢竟這塊族群是對消防法規最熟悉的人，如何防範火災發生有高度專業，其次出身公部門，對於公部門的要求也知之甚詳，能最大減少溝通消耗。

以雙北為例，過去雙北消防局都有不少退休消防員到企業任職，甚至還沒退休就被台積電等企業挖角，例如台北市信義警分局前分局長李德威，妻子楊炳芬曾任台北市消防局主秘，夫妻被鴻海聘請擔任安全長及消防長職務；台北市消防局副局長許力仁，也在退休後被遠東集團聘為消防顧問，負責企業消防安全規畫。

官員說，對於消防體系出身的人來說，能被企業重視、開闢人生第二春當然是好事，薪水不但比過去擔任公務員優渥，眼界也因接觸不同層面事務變得開闊；但畢竟公私部門的文化有差，也有聽過到企業任職後，因為壓力及要求過大，最後選擇離職，只能說民間企業的高薪水伴隨高要求，「不是幸福企業」，端看個人選擇。

北市 台積電 消防員 火災 高薪

延伸閱讀

影／染紅天際！五股鐵皮工廠大火「約500坪燃燒」 消防局出動75車205人

影／三峽大豹溪夏季人潮暴滿 消防員現場演練、強降雨簡訊預警

鋰電池火警引關注…新北統計歷年釀災原因 故障、異常過熱最多

影／火勢猛烈竄濃煙！台中烏日民宅驚傳火警 消防灌救尋獲1焦屍

相關新聞

科技業防災祭高薪 消防員傳轉職

輝達、台積電在台設廠話題熱門，南韓鋰電池工廠大火造成重大災害，高科技業一旦發生火災損失慘重，更加重視防災，科技業這幾年陸...

面試問「用過AI嗎？」聽到這句話絕不錄取他！還有哪些應答最致命？CEO真實解答

貼上LinkedIn 大頭照，加上一份出色的履歷，也只能在求職市場裡成功一半；剩下測試的半哩路，就是一次成功的面試。

揮之不去的職場夢魘！盤點難以忍受的「職場霸凌行為」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「職場霸凌行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的職場霸凌行為聲量排行。

他穿西裝面試被人資笑「菜逼巴」！網友傻眼：難道要穿運動服？

去面試該穿什麼樣的服裝呢？一名男網友分享，近期收到一間公司的面試邀請，為了表達重視，特地穿西裝去參加，卻被人資嘲諷是「菜逼巴」，讓他相當受傷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

裸辭挑戰12次成最高齡合格生！他70歲考取甲級船員資格

交通部航港局今舉行113年第二次航海人員測驗榜示典禮，此次測驗共729人報名，全程到考617人，合格率為17.34%。航...

朝九晚七月薪6萬該換工作嗎？人力銀行這麼給建議

求職需要運氣，離職需要勇氣。一名網友在論壇發文指出，在公司待了15年，工作時間朝九晚七不太需要加班，公司其他福利先不談，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。