面試問「用過AI嗎？」聽到這句話絕不錄取他！還有哪些應答最致命？CEO真實解答

摘要 Tripadvisor 前執行長 Steve Kaufer 分享了他在面試中喜歡問的問題和應避免的危險回答。他會通過提問，理解應徵者是會卸責還是能同理同事；會不會督促自我進步；是否對新事物擁有好奇心，來找到「對的人」。

貼上LinkedIn 大頭照，加上一份出色的履歷，也只能在求職市場裡成功一半；剩下測試的半哩路，就是一次成功的面試。

國際旅遊評論網站TripAdvisor聯合創始人暨前執行長史提夫・考弗（Steve Kaufer），近日分享了他自己常問的面試問題，與應避免的危險答案。

他在2022年卸任TripAdvisor執行長，接著創辦了一間新創公司叫Give Freely，這是一個通過日常行動來幫助世界的平台。新公司的第一項產品，是一個外加在瀏覽器的擴充程序，能協助人們在網路購物時找到優惠券，接著將商店所回饋的佣金，捐贈到你喜歡的慈善機構。

如何找到「對的人」？

你最好親自面試每一位應徵者

考弗建議所有新創公司的創辦人，在創業早期時，親自面試每一位應徵者，直到有數百位員工開始抱怨為止。

雖然這顯示出創辦人過分「微觀管理」，但卻是「合理的關心」——關鍵在於，不要將面試的最後一關，輕易交給別人。

應徵者是否能團隊合作

Q：你從事過的最難的專案是什麼？

他喜歡聽人談論自己的工作經歷，他經常問：「你從事過的最困難的專案是什麼？」藉此，會留意應徵者是否有責怪他人的傾向，或者是一個能對同事展現同理心的人。

「這通常能告訴我，他們是否能團隊合作？」他補充道，「還有他們是否會負責困難的事情？」

換句話說，請避免在面試中推卸責任，因為這可能意味著，在艱困時期，你缺乏承擔責任的能力。

這個問題往往還能帶出另一個層面，也就是候選人對「努力工作」的定義是什麼？例如，若應徵者認為，某項任務必須在週六工作，就感覺它很困難，這可能就是個危險信號。

能否持續尋求自我進步

Ｑ：重做一次，你會用一樣的方法？

因為，不同的主管對於什麼是努力工作，往往會有自己的見解，這就是很好的對標時機。

此外，考弗說，他不僅會關注應聘者面臨的困難，也關心他們改進的能力。因此，他會請他們聊聊自己最滿意的專案或工作經驗。

人們通常練習過這個題目，會回答得很開心，但他會說：「嗯，聽起來這真的是一場勝利，但如果給你機會重新做一次，你會用一模一樣的方法進行嗎？」

「這有時會讓人措手不及，」他說。「我可以從停頓中看出，他們從來沒有想過（如何改善）這個問題。」但若自己想找一名好員工，他期待他們是永遠能尋求自我進步的人，即使外部已經給出了正面的評價。

對新事物始終有好奇心

Ｑ：你用過AI聊天機器人嗎？

在面談過程裡，他尤其重視「好奇心」，這是他用來衡量一個人才「適應力」的標準。而檢視好奇心可以有方法，例如他會問：「你用過AI聊天機器人嗎？」

若一個軟體工程師說他從來沒用過，那考弗絕不會錄取他。「我在找的人，是那些會說，『喔，我不知道，但我會弄明白。』」

他解釋，對新技術或趨勢的好奇心，是一種靈活性的展現，而在新創公司這類更無法預測的環境裡，這點更為重要。

資料來源：The Founder Hour、商業內幕、The Logan Bartlett Show

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