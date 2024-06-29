他穿西裝面試被人資笑「菜逼巴」！網友傻眼：難道要穿運動服？

去面試該穿什麼樣的服裝呢？一名男網友分享，近期收到一間公司的面試邀請，為了表達重視，特地穿西裝去參加，卻被人資嘲諷是「菜逼巴」，讓他相當受傷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「穿西裝面試就菜逼巴？真心侮辱人欸」為題，指出近期收到一間公司的面試邀請，他決定穿爸爸的舊西裝去面試，希望讓對方感受到他對這份工作的重視。面試結束後，他去廁所上大號，意外聽到人資說他穿西裝很搞笑，而人資同事也附和調侃「就菜逼巴啊！」。

這名男網友進一步說明，這間公司的員工都是穿西裝或正裝上班，所以自己才想要穿比較正式，但從人資口中聽到這些嘲諷，讓他非常不舒服，直言「雖然不知道會不會被錄取，但已經不想進這樣的公司上班」。

貼文一出後，多數網友也看傻，紛紛表示「面試不穿西裝或正裝，到底要穿什麼？運動服嗎？」、「其實我有時候真的不知道HR在囂張什麼？很多公司都是，我以為他們薪資特別高還什麼的，結果也沒有，所以是什麼讓他們有大頭症的？」、「這是人的品質問題，他們狗眼看人低」、「如果面試你的那個人，之前自己面試的時候，也穿西裝的話就好笑了」。

不過，也有網友給出實用建議，表示「除非你是要面試HR部門，不然HR不代表以後你要去的部門，不喜歡自己公司的HR，我是覺得不算太少見，實際工作以後大概也不會跟HR有太多交流，我是覺得不用因為HR的行為就否定一家公司，還是要全面一點評估再做決定啦」。