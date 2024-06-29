揮之不去的職場夢魘！盤點難以忍受的「職場霸凌行為」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「職場霸凌行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的職場霸凌行為聲量排行。

職場上最怕遇到職場霸凌，不論多麼小心翼翼，仍免不了受到來自四面八方的欺凌與壓力，在無數的訕笑、排擠以及高壓的工作環境下，上班成為了每日必須面對的痛苦磨難。你是否曾面對職場霸凌？讓我們一起來看看那些令人難受的職場霸凌行為吧！

已經忙不過來卻強塞更多工作 長期PUA讓人懷疑自己能力

▲ 網議TOP6職場霸凌行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對「職場霸凌行為」的話題討論，發現不少人都曾經歷過「不合理的工作安排」，面對那些不合理的分工，即使心生不滿，也只能忍氣吞聲處理排山倒海而來的工作，而有網友就表示「只給一點錢」卻又需要「常態性加班」，甚至道德綁架員工加班，待遇與工作量無法平衡，更有網友認為「老闆賺錢時沒多發」，可是要求「員工應該共體時艱」，讓人很難信服並繼續為老闆效力。

而「總是貶抑與批評」更令許多人感同身受，被同事與上司長期以言語羞辱，或是當眾貶低個人的價值與潛力的確讓人十分難受，也會使人感到自卑與不適，有網友就在討論區提醒受害者「遭受了職場PUA，不要做個忍氣吞聲的受害者」，並鼓勵說道「別因為一個人的批評，就忽視自己的努力，遠離對你惡意的人，把心力花在對自己有幫助的事上」，引來有相同經驗的網友留言「保持距離、向更大的主管反應，都是一種做法」，但也不乏網友認為，當現狀難以改善時，離職其實也是一種選擇。

另外，「肢體暴力」、「性騷擾」同樣讓人留下不好的回憶，利用工作、權勢做為藉口，對當事人行使不法行為，其中，許多網友都提到應酬時主管、上司的踰矩行為，表示「主管他們都會借酒裝瘋，亂摸別人」、「動手動腳導致瘀青」，但即使多次反映仍「無消無息」。獲得不少網友同理道「看完真的覺得好噁好不舒服，身為當事人的你肯定更痛苦」，也鼓勵當事人「抱抱，看了真的很難過」，並提醒所有的受害者尋求專業幫助的重要性，絕對不需要一個人承受。

當遇到職場霸凌時，默默的離職並非是最好的選擇，適時的蒐證、申訴才能更好的保護個人的權益，不要讓霸凌成為理所當然，沒有人生來就得被欺負，讓我們一齊創造出更好的工作環境！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「職場霸凌行為」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/27~2024/05/27，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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