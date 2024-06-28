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朝九晚七月薪6萬該換工作嗎？人力銀行這麼給建議

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

求職需要運氣，離職需要勇氣。一名網友在論壇發文指出，在公司待了15年，工作時間朝九晚七不太需要加班，公司其他福利先不談，光是月薪6萬元很夠用，生活過得算是優渥，只是原Po很困擾手上負責的客戶超級難搞，公私不分的狀況嚴重，隨時Line她只是為了想聊天，不論是休假或生病都要回訊息，本身工作不是業務性質，卻總是被主管當飯局妹，經常被安排藉故開會去陪客戶吃飯下午茶，飯局上也免不了喝酒和陪聊，因為無法得罪人而感到相當無奈；再加上公司主管講話分不清狀況，讓原Po經常陷入是非議論而慘遭同事排擠，身心嚴重倦怠很想離職，但身邊親友總苦勸「這樣的薪水真的不好找」要她再忍一忍。

此文一出，引起網友不同評價，有人認為「騎驢找馬，找到更好的就換」、「可以準備離了，先把轉職的錢存夠，有空就慢慢投履歷試水溫」、「如果覺得受不了應該儘早更換，因為隨著時間過去，妳換工作的成本只會更高」、「快要40歲還被當成飯局妹，這個年紀不是應該獨當一面去談生意嗎？」，不過，也有另一派網友建議原Po「勸你不要離職啦，找工作很麻煩，重點是薪水也沒有多好」、「知足一點這在彰化只有3萬」、「看你這15年學到什麼，如果啥都沒學到又想維持現在品質就繼續待著吧」、「往好處想，妳一定很漂亮或是講話風趣會帶話題，才會被叫去參加飯局」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據1111人力銀行調查發現，有高達八成九上班族都曾經在工作場合遇過慣老闆，最常發生的三種狀況包括「一人當多人用/不能讓員工閒置58.2%」、「被指派做非份內工作的雜事54.9%」以及「情緒暴力/咆哮員工45%」。從發文看出，陪客戶吃飯下午茶，如果當初面試應徵時並未提及，而且也不屬於工作性質範疇，建議原Po不妨向主管清楚表達立場委婉拒絕，不要讓自己長期陷入倦勤情緒中，這份工作才能做得長久。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，每個人對理想工作的定義不同，有人要求敘薪條件要優於業界、有人想領豐厚的年終獎金、有人在意固定每年調薪，對此，1111人力銀行為全台上班族提供幸福求職指標，【2024幸福企業】( https://happiness.1111.com.tw/ )票選今年邁入第五屆，吸引近4,000家企業角逐，歡迎各公司行號共襄盛舉踴躍報名，時間到7月中旬截止，今年報名類別分為11類分別是：一般生活服務、休閒娛樂服務、餐飲服務、飯店旅宿、大傳教育社福、金融管顧、科技/能源研發、生技醫療、製造業、貿易流通、營造建築。即日起線上投票起跑，歡迎上班族熱情響應投票，還有機會周一到周五天天抽中500元現金。

人力銀行 離職

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