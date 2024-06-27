2年換11份工作！他面試大公司怕被問 多人提1建議：寫有用的

每個人換工作的理由都不同，但換的次數太多，可能會在找新工作時受到影響。有一名網友透露自己出社會2年，換了11個工作，日前被邀請到一間大公司面試，他擔心若被問為何一直換工作，會不知道該怎麼回答，於是求助鄉民們意見。

這名網友在Dcard發文表示，出社會2年換了11份工作，超過一個月的有6個，超過半年只有1個，而最近他被邀請到一間大公司面試，剛好也是自己喜歡的行業，但卻擔心如果被面試官問為什麼一直換工作，他就不知道該怎麼回答了。

原PO說之前找工作面試時也有被問到，自己都說是職涯發展理念不同，不過每次都這樣說好像也有點怪怪的，因此想問大家都怎麼回答？

有人建議直接了當地說，「直接勇敢說找尋適合自己的工作，若表現太怯懦反而會被認為適應力太差，不敢雇用你」、「正因為嘗試過各種產業，才能知道自己想要什麼樣的工作」；也有網友認為工作經歷寫少一點，「那就不要寫那麼多工作經歷，有用的再寫上去」、「不要寫太多，我做3-4個月的也不太敢寫上去」、「做短期的不用寫，寫重要的工作就好」、「工作經歷不要全寫，寫超過1年的就好」。