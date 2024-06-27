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放棄竹科300萬年薪！工程師誇赴日工作「3優勢」：台灣目前比不上

聯合新聞網／ 綜合報導
一名到日本工作的工程師表示，完全不後悔自己的選擇。 圖／ingimage
一名到日本工作的工程師表示，完全不後悔自己的選擇。 圖／ingimage

一名畢業於電機系，曾任職於竹科工程師表示，他離開了台灣，到日本打拚，雖然薪水比較少，但是有「3大優點」都是目前台灣比不上的，要是再重選一次「一定毫不猶豫選擇留在日本」。

網友在社群平台「Threads」上發文指出，他原本在竹科當工程師，目前則是在日本任職，薪水部分比較少，這兩三年半導體紅利，同學或是朋友基本上都是年薪300萬台幣以上，自己則是年薪1000萬日幣，約200萬台幣。

但除了薪水外，生活品質部分日本大贏竹科和台北，竹科3房大概要2500萬以上台幣，在東京買3房，以現在的匯率來說大概1500萬不到，環境部分馬路寬敞、空氣宜人，綠地也超多。

工作型態上，他表示第一份工作就是在竹科，半夜常常會接到電話要他起床處理事情，加班破100小時都很正常，壓力大到白頭髮超多，現在基本上在家上班，根本沒有加班這種事情，還多了很多時間可以發展興趣和副業。

交通方面，日本有全世界最方便的大眾捷運系統，上班基本上搭電車就可以到，在台灣除了騎機車的風險，還有上下班的塞車時間，過高的交通死亡率，怎麼看都是上班搭電車滑手機最舒服。

原po表示，有人說過千金買鄉，代表的意思包含環境、人文、教育等等，上述的幾點都認為是目前台灣比不上的，如果有人問要不要回台灣，原po直言「我一定毫不猶豫選擇留在日本」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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加班 工程師 日本 竹科 薪水

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