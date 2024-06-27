「職涯緩衝」風潮吹入台灣 逾八成上班族積極準備轉職

專業招募機構 Robert Walters 華德士台灣發布最新調查顯示，在2024的上半年，僅有18.45% 的職場人士目前沒有轉職規劃，超過八成的受試者正在積極尋求轉職的機會或積極進行相關準備，深究其轉職動機主要為工作滿意度低 (35.06%)、經濟環境動盪(19.93%)、工作缺乏保障(15.87%)，顯示超過三成台灣職場人士的信心不足。

Robert Walters 華德士台灣指出，隨著經濟不確定性與全球裁員浪潮的影響下，各國掀起「職涯緩衝－Career Cushioning」的風潮，亦即在經濟環境較不明朗時，上班族為創造職場安全感，會在有正職的前提下，仍積極採取各種舉措，向外尋找新的職涯可能。

Robert Walters 華德士台灣還提到，如今「職涯緩衝」的風潮也吹入台灣，因為蓬勃發展的AI浪潮、國際市場上一波接一波的裁員潮與未竟明朗的全球經濟局勢，讓「職涯緩衝」成為2024台灣就業市場的最新風潮，超過八成的職場人士正在積極尋求轉職的機會或積極進行相關準備，以因應各種職涯突發狀況，並試圖降低可能出現的衝擊力道。

Robert Walters 華德士台灣總經理John Winter表示，現階段職場人士對於自身工作滿意度與外在環境的敏銳度相當高，無論是工作被AI取代的可能性或是企業因經濟環境問題而面臨的困境，皆有著敏銳的觀察和反應。

因此，職場人士以更加積極主動的態度對待自己的職業前景，在常見的職涯緩衝策略中，台灣職場人士最常使用的是「密切關注就業市場」(65.89%)、「準備、更新履歷」(55.43%)、「提升技能、培訓」(48.84%)，John Winter進一步表示「充足的準備，永遠是第一步，可以從更新個人履歷、積極瀏覽就業網站等非常簡單的行動開始，最重要的是對招募人員的接觸持開放態度，他們能為你帶來就業市場的寶貴建議。

此外，密切關注產業趨勢與熱門職務需求，以選擇培訓的技能，眼下人工智慧(AI)的熱潮已席捲各產業，可預見AI應用勢必加速組織數位化進程，並帶動就業市場對AI與數位工具應用、數據分析和數位轉型人才的需求持續攀升，而AI建構與部署的人才在市場上尤其受到追捧。

Robert Walters台灣最新調查還顯示，2024的上半年，有超過八成的受試者正在積極尋求轉職的機會或積極進行相關準備，當員工採取職涯緩衝策略時，並非直接導向離職，員工接觸其他工作機會後，往往會將透過對比作出選擇，更堅定地選擇留在原公司繼續服務也是屢見不鮮。

Robert Walters 華德士台灣總經理John Winter表示，對企業而言，員工的職涯緩衝並不見得是負面訊號，很多時候員工透過職涯緩衝可以提升自身技能，會更堅定地追求自我的成功或進一步拓展人際社交關係，進而為企業帶來更大的價值。

該項調查也指出，除了經濟環境動盪、工作缺乏保障外，35.06%的職場人士考慮轉職的主因為工作滿意度，而職場人士在職涯中最重視的三個項目分別為「薪資與津貼」(82.95%)、「公司與團隊文化」(63.57%)、「職涯發展機會」(60.85%)。

值得注意的是，同份調查也顯示出42.07%的受試者認為個人薪資具有競爭力，更有16.61%的受試者表示目前薪資高於市場平均，顯示薪資不見得是造成工作滿意度低落的主因，看不見的「公司與團隊文化」與「職涯發展」可能也有深切且龐大的影響力。

Robert Walters 華德士台灣總經理John Winter指出，在意公司與團隊文化不再是Z世代的專利，該調查顯示，無論在哪個年齡層公司與團隊文化始終穩居上班族最重視的項目前三名。為了吸引和留住頂尖人才，企業需向提供一個全面且有吸引力工作環境，並努力推銷其福利政策、彈性工作模式、職業發展和支持體系。