僑外生就業 客運司機、護佐納討論

因應勞動力短缺，政府近年積極擴大留用僑外生，勞動部研議三大僑外生就業鬆綁政策，其中一項是在中階技術人力開放副學士以上僑外生從事旅宿房務、訂房、接待、清潔或餐廳外場等工作，預計八月底完成修正藍領審查標準。勞動部長何佩珊表示，除觀光旅宿業，交通部也提案運輸類客運司機、衛福部提案護理護佐。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國補充，目前運輸類客運司機、醫療院所護理佐理員（助理護士）正在討論中，預計第一波會優先開放旅宿業。

對於開放僑外生從事中階技術的客運司機，首都客運總經理李建文樂觀其成，強調若開放僑外生從事駕駛，勞動條件均與本國勞工一致，不會有影響本國人力狀況發生。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰認為，不少僑外生經濟狀況良好，未必有意願投入駕駛工作，若要開放，教育訓練機制一定要研擬非常完整，甚至比本國駕駛還多元，包括溝通協調能力、國內特殊交通環境、機車文化及交通規則等。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞也說，對於僑外生的職業大客車的考照、訓練、基本會話能力等，應有一定的檢核及培訓機制。

龍華科大校長葛自祥認為，評估該方案屆時吸引的多是印尼等來自東南亞的僑外生，畢竟當地經濟水準不若台灣，不過印尼、越南都在發展中，哪天台灣薪資沒跟上腳步，東南亞學生自然又會被吸走。

一名王姓馬來西亞僑生聽聞後表示，薪資評估沒有太大的吸引力，且和大學就讀的專業不符。台灣有優秀的電子業、商務電商等，評估薪資結構會比較符合期待。