一路玩畢業…頂大碩男沉迷手遊、約砲險做八大 擠身科技業年薪羨煞網

「高中以前是我人生最認真的時光」，一名畢業於頂大研究所的網友在Dcard發文抒發心情，提及自己在大學、研究所時期沉迷於手機遊戲、約砲，更曾經因缺錢從事「按摩服務」，畢業後因學無所長還險踏入八大行業，最後幸運擠身科技業，一路上的求職經歷引起熱烈討論。

原PO回憶，自從上大學沉迷在手機遊戲、網路「約跑（約砲）」，一路到研究所都渾渾噩噩地過著，後來因為課金缺錢，還仗著自己的樣貌、身材去做「按摩服務」。直到畢業才發現學無所長，最重要的主科成績都顧不好，更是個邊緣人、沒人脈。

畢業後，原PO花了兩個月找工作，坦言靠著「花言巧語」，才勉強投入年薪90萬的科技業行列，薪水低、工時短，內容也輕鬆，重要的是公司會安排訓練課程，不用事前具備專業知識或技能，讓他不禁感謝公司願意給無能的自己這個機會，否則原本還打算去當男傳（男公關）。

貼文一出，不少網友自嘆不如，「怎麼樣才能沉迷於遊戲又讀台大」、「比我好多了…書讀得沒你好，也沒你會玩啦，現在年薪也比你低」、「已經比我這學店仔還厲害了，我工作5年，年薪含年終不過也才70萬」；不過也有人小酸原PO，「打扮的好看一點，平常溫柔一點，找個老實的女工程師結婚吧」、「跟你一樣大學跟研究所渾渾噩噩，畢業什麼都不會，唯一的差別是現在年薪200萬」。

而對於公司願意栽培還給出高薪，許多人紛紛留言表示羨慕，「好想知道是哪間公司這麼好」、「哪裡工作方便介紹嗎？難得有年薪90萬還願意培養的公司」；部分網友則安慰原PO，認為會如此感慨而發此文，可能是因為同學發展都不錯，或覺得自己不該這樣，若隨時想改變都有機會，「通常真正有潛力的人，進入職場之後都會醒過來」。