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金融女跳槽科技業！忙到凌晨5點崩潰哭 長官：這樣加班很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
加班情境示意圖。圖／Ingimage
加班情境示意圖。圖／Ingimage

市場盛傳科技業工作壓力山大，爆肝加班屢見不鮮。從金融業轉戰科技業的一名女員工不巧踏入「地獄公司」，試用期剛結束，卻已常態加班到半夜，甚至是凌晨4、5點邊做邊哭，連資深同事都崩潰哭，嚇得她已提出離職。

該名女員工於Dcard以「剛滿試用期 卻因為每天加班到半夜想離職」為題發文表示，她剛從金融業跳槽至科技業，是做較有興趣的領域，試用期剛滿，但是公司的加班頻率超高，最近一個月都加班到半夜，甚至到凌晨4、5點，長官們卻覺得因為正值旺季，直言「這樣的加班很正常」，和大家說聲「辛苦了」又持續狂追進度。

女員工分享親身經歷的「加班文化」指出，自己所屬團隊只有3人，但1人同時要做2-3人份工作，「上禮拜連資深同事都在崩潰哭，我自己也是常常半夜邊做邊哭，這樣的工作文化也太不正常了」。她到職至今沒休過完整的周休二日，「根本就做不完⋯連假日都要額外加班做」，上周要請加班補休，才發現加班時數已滿了，但事實上還是必須加班，而且是無償的狀況。

網友紛紛驚嘆「還不逃…現在多賺的一分錢，以後都會變成妳的醫藥費」、「做到四五點也太誇張」。

不少人建議下次找工作，履歷不用新增這次試用期經驗，「空窗半年內通常不用特別解釋」、「不要放，寧可說出國旅遊」；亦或面試時誠實回答，「有些同行一看就會知道哪些公司比較血汗，其實你這履歷不一定會是扣分」。

同行前輩透露「加班到凌晨這也是科技業的工作文化，很常見，每個月46小時報加班報好報滿」。

女員工則更新回報已向公司提出辭職，果然被主管情勒說「妳走了妳剩下的專案怎麼辦？這些專案都會落到其他同事和我頭上」，並要求延後離職日期，她目前只求離職順利。

Dcard 加班 履歷 科技業 辭職

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