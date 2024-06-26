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27歲女月薪58K「跳槽想加薪」被打槍 網見職業秒懂：該偷笑了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名27歲的女網友表示目前月薪5萬8千元，但因生涯考量，打算換一份工作累績經歷，且希望下一份工作的薪資不比現在低，然而這樣的要求卻被多間公司打槍。情境示意圖。圖／ingimage
一名27歲的女網友表示目前月薪5萬8千元，但因生涯考量，打算換一份工作累績經歷，且希望下一份工作的薪資不比現在低，然而這樣的要求卻被多間公司打槍。情境示意圖。圖／ingimage

許多人轉職除了考量職涯發展，也會希望薪資待遇更好。一名女網友表示目前月薪5萬8千元，但還是想換工作累績經歷，且希望下一份工作的薪資不比現在低，然而這樣的要求卻被多間公司打槍，她因此納悶「我的薪資真的算是高於行情很多嗎」。文章一出，不少網友認為原PO目前的待遇已經不差，「滿高的欸」、「58000還敢亂換啊」。

一名27歲的女網友在Dcard發文，表示已工作5年，目前在台北上班，月薪5萬8千元，最近因生涯考量，打算換工作累績經歷，且希望下一份工作的薪資不比現在低。

然而到某間公司面試時，一名面試官告訴她，她的年紀和薪資不成正比，而另一間公司則說她要求的薪資過高，無法達到她的期望。原PO因此納悶「我的薪資真的算是高於行情很多嗎？」並表示自己是軟體業HR（人資），對於是否該繼續待在目前的公司也有些猶豫。

文章一出，不少網友認為原PO目前的待遇已經不差，「HR有這薪水，哪間我也要去」、「拿58K該偷笑了」、「滿高的欸」、「不低於現在這樣的薪水，可能就是主管職或獵人頭公司了」、「以HR來說，妳的薪水算高了，若要更高可能要去科技業，但能給更高的會篩學歷」、「HR在國內很難高多少了，再往上都是人資主管才會有的薪水，可以考慮外派」、「58000還敢亂換啊」、「其實104上面這個薪水很多都要做到主管了」、「很難拿超過這個了」。

但也有網友鼓勵原PO可以繼續找，「反正繼續面就對了，總是會遇到要砍妳薪水的公司，但也會遇到願意給更高的公司，相信自己值那個價！」、「往IC設計公司或外商投，HR薪水很看公司的產業」、「還是可以繼續面試呀，不過建議重精不重多，可以針對大公司、跨國公司、外商來準備，架構大的公司對HR的專業需求比較高，相對的也能開出比較好的薪水」、「其他公司看到妳的成就能買單的話，就表示妳能力比別人厲害，但如果持續面試還是如此，就是市場給不了這個薪資，而現公司很大方了」。

人資 月薪 科技業 薪資 面試

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