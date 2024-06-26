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待業3個月被錄取…她卻陷焦慮「心悸想吐」 網勸轉念：這是好事

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友待業3個月，最近被錄取，但她卻開始陷入焦慮甚至憂鬱好幾天，此文一出，引起不少熱烈討論。示意圖／ingimage
有網友待業3個月，最近被錄取，但她卻開始陷入焦慮甚至憂鬱好幾天，此文一出，引起不少熱烈討論。示意圖／ingimage

換了新的工作，需要重新適應環境、工作內容及和同事好好相處。一名網友待業3個月，最近找到工作，但錄取後她卻開始陷入焦慮甚至憂鬱好幾天，報到前一天起床時還心悸到喘不過氣，此文一出，引起不少熱烈討論。

一名網友在Dcard「工作板」發文，她從上個工作離職，待業3個月後，好不容易找到工作，但錄取後隨之湧上的卻是無底洞般的焦慮。新公司是家大公司，薪資不錯也挺有發展性，但她擔心自己不適合、做不好、同事不好相處、工作內容太難等等，各種的恐慌讓她焦慮、憂鬱了好幾天。報到前一天她一起床甚至還心悸到快喘不過去，還會腹痛、想吐。

網友紛紛表示，「那個工作的薪水值得妳這麼焦慮嗎？」、「工作60分就好，記得躺好躺滿」。有人表示有共鳴，「我也是欸！但我的焦慮感在踏進公司後就沒了，心裡想著，如果真的做不好再換就好」、「我也是明天報到喔，我也是很焦慮，我是轉職，所以新的工作完全沒經驗，所以也正在焦慮中」、「我之前也是這樣，但就試著轉念，專注在自己所能做的事情上，後來發現很多擔心的事情根本不會發生，加油，相信你可以的！」。

有網友則鼓勵原po，「加油，你會焦慮是因為你做得到」、「你會焦慮代表你有想過很多情況，並且你知道自己是『有能力去完成』只是怕狀況不好等等的，也同時代表你是一個會反躬自省的人，這點真的很難得！所以帶著這份焦慮去迎接挑戰，一定會迎刃而解的！祝你順利」、「基本禮貌有做到即可，剛入職越緊張越容易出錯，凡事盡力就好，別給自己太大壓力，加油！」、「專注你能準備的，同時告訴自己其他那些無法控制的部分（如：他人的想法、到時的表現等等），再焦慮也沒用，這些真的不是我們能控制」、「一開始都這樣啦，久了就知道工作而已，緊張啥，生活舒適才是重點」。

壓力 待業 焦慮 職場

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