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文組哥不想考公職求「有挑戰的工作」 網狂推這行：時間彈性、不用被綁住

聯合新聞網／ 綜合報導
一名文組科系畢業的大學生，不知道未來該往哪個方向走，於是想問問是否有「入門門檻不高的工作」，引起熱烈討論。 圖／ingimage
一名文組科系畢業的大學生，不知道未來該往哪個方向走，於是想問問是否有「入門門檻不高的工作」，引起熱烈討論。 圖／ingimage

正值畢業季不少畢業生紛紛投遞履歷找工作。一名大學生剛畢業覺得相當焦慮，不知道未來該往哪個方向走，他本身是文組科系，但不想讀研究所也不想往科系相關工作發展，於是想問問是否有「入門門檻不高的工作」，引起熱烈討論。

一名網友在Dcard「工作板」發文，他前幾天剛畢業，突然覺得相當焦慮，不知道未來的方向該往哪裡走，他本身是文組行政類科系，身邊朋友大部分都在準備公職考試或是去研究所。但他目前並不想讀研究所也不想往本科系相關工作發展，因為行政部門的薪水普遍不高，公職又太過穩定，每天過著朝九晚五的生活，他想找具挑戰性，還能獲得成就感的工作，於是想問問，「有推薦什麼入門門檻不高的工作嗎？」。

網友紛紛表示，「土木、現場工程師，做了再開始補土木學位就好」、「7-11店員，有挑戰性，征服奧客還能獲得滿滿的成就感」、「房仲，考過不動產營業員證照就好，做了兩年年薪平均150萬，非常有挑戰性」、「企劃（行銷／產品／活動企劃）起薪不高，可培養專業能力的同時又有部分挑戰性，工作內容可能沒那麼枯燥，另外我覺得人資也還不錯，各個行業都需要，且如果是人資的招募，也有招人的KPI，在另一個方面也是有挑戰性的」。

不少網友推薦「業務」，「看起來業務蠻適合你的，有挑戰性也有成就感，不用被公司綁住，時間也彈性，有興趣可以了解看看」、「狀況基本跟我一樣，文組行政科系畢業，大部分同學都是往軍公教職走，業務方面的工作是一個不錯的選擇，但很吃個人特質和經驗，建議可以從有底薪的業務工作開始嘗試，累積經驗和人脈，在跳到更大或底薪更高的公司，一開始就嘗試無底薪的業務工作會比較困難喔！」、「業務阿，可以找有興趣的工作的業務去應徵，之前有看到業務是賣消防車或軍用車輛的，有興趣的話應該滿舒服的，上班都是在推銷自己喜歡的車子」。

不過，有網友認為原po浪費了大學生活，「你浪費了北大的地理優勢，不想要考公職應該大學瘋狂實習吧，我私大的同學都能找到看起來有模有樣的實習了，再不然三月開始的校招也該把握，很多公司儲備幹部都沒有限科系」、「讀公行沒有輔系或去修其他系，你有去找有興趣的課嗎？如果後面沒做，感覺你浪費了大學自由最大的價值『自我探索』」。

文組 新鮮人 科系

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