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同事提離職一周後反悔！他問「給機會回歸嗎」 網友建議這麼評估

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，有女同事上週提出離職，公司也有面試找到新人，沒想到同事卻反悔，想撤銷離職單。示意圖／Ingimage
一名網友表示，有女同事上週提出離職，公司也有面試找到新人，沒想到同事卻反悔，想撤銷離職單。示意圖／Ingimage

如果你是主管，員工提出離職後又想回鍋，會給對方機會嗎？一名網友表示，有同事上週提出離職，公司也有面試找到新人，沒想到同事卻反悔，想撤銷離職單，讓他不知道該怎麼向老闆交代，好奇問大家「你們會給機會嗎？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「員工提離職後悔，你會給機會嗎？」為題，指出同事上星期提出離職，公司也有面試新人，沒想到找好新人後，同事又反悔想要撤銷離職單，讓他相當無奈，雖然內心希望她不要離職，因為培訓新員工很麻煩，但認為對方「上星期提離職，今天突然後悔，不知道怎麼跟老闆交代」，好奇問大家「是你們，會給機會嗎？」

貼文一出後，多數網友都搖頭，紛紛表示「認真回不行，短期再跑的機會很高」、「教人難、人品更難，絕不接受」、「會提一次就會有第二次」、「不會，今天不提明天也會提」、「找到人當然是不允許」、「有一就有二」、「傻了才留人」。

不過，也有部分網友有不同看法，「訓練一位替代她很花時間跟錢的話就同意，能幫公司省錢才是真的，其他都假的」、「問老闆啊！又不是你決定」、「讓老闆決定啊」、「以前覺得走了就別再回來，現在會覺得，整體如果是對公司、對團隊有利益幫助的，那就回來吧！」、「我們公司離職後，只要三個月內反悔，原則上只要主管同意都能原職原薪聘用，年資續算」。

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