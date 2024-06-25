做不滿3個月離職...他第一次打工被店家要求繳教學費 網友：直接檢舉

現在的年輕學子，為減輕父母親的負擔，上大學後都會找尋打工的機會，除了提前累積工作經驗，也可以賺取自己的零用錢。有一位男網友最近找到一家有打工機會的飲料店，面談時，店長曾讓原PO看一張紙，上面寫著「離職要在前一個月提出，未滿3個月還要繳教學費」。現在原PO工作未滿3個月想離職，想到要繳學費的事不知怎麼辦，想問問其他打工的人有遇到這種情況嗎？都是怎麼解決的？

原PO在Dcard貼文說明，到飲料店打工第一天，店內完全沒有開冷氣，這種酷熱天氣不開冷氣，真的無法工作。而飲料店工作是完全沒辦法中途停下來休息的， 每天搞的又忙又累，很想離職，但店長卻說排好班了，不行離職。這他能理解，但他怕就算結束了已排班的工作，店長也不讓他離職。

原PO對第一次打工就踩雷，覺得很無奈，「我真的受不了這個工作了，我第一天就差點被熱死在店裡」。他很想趕快結束這個工作，但不知道該怎麼辦。

網友看完貼文後，許多人建議原PO「直接檢舉了」、「直接離職，他要你付教學費就檢舉」、「教學費，這哪門子規定，法律有說他可以這樣搞嗎，就是欠舉報嘛」。同樣有網友覺得繳學費這件事不可思議，「跟店長說繳學費這件事，你要先問一下勞工局」、「飲料店還收教學費？快笑死，直接書面提離職走人，他敢告你嗎？」

有網友說翻閱勞基法最準，也可以去地方勞動局櫃台詢問。有過相類似經驗的人表示，「我大一也是這樣笨啦，他們都欺負年輕人，我可以到勞動局幫你處理，在我公司附近而已」、「勞基法看一下，最好存證罰錢」、「我們店也是不給開冷氣，室內都34度了，最近也考慮離職，但當初也是簽了離職需要一個月前提的合約書，下個月的班也排好了」。

這則貼文引出專業人士回應：