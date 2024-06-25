30K作業員遇老鳥飆罵想辭職 網友建議：先找1職缺頂著

有時候在工作上不順心，難免想辭職，若遇到主管慰留，容易讓人猶豫。日前有位網友表示，他被調到別的單位後，主管常常找他麻煩，因此萌生辭職念頭，後來原單位的主管慰留，並要求他改上小夜班，雖然有職務津貼，但他猶豫「我該答應嗎？」對此，不少網友建議「在結婚前先找外送工作吧」。

一名網友在PTT發文表示，他在中部當作業員，薪水大約3萬左右，今年4月臨時被調到比較難的單位，組長跟課長都不同，而且處處被負責人針對，後來受不了了，決定要離職。

沒想到事後收到原單位課長的電話，告知「希望你回來我這單位繼續做，但是要上小夜班，你好好考慮一下，有津貼5000元」，組長更特別安慰原PO「不要因為一個人斷了自己的後路，加班費也會用津貼的底薪來算」。

文末原PO指出，他目前缺錢，剛好11月要去菲律賓跟女友結婚，給自己的目標是一個月要達到4萬至5萬的薪水，猶豫「是否要繼續待，還是下定決心去跑外送？」

文章一出，許多網友安慰他「看你缺錢的程度，比較不操的組別做的習慣嗎？中班有什麼排斥的點嗎？短期工作可能不好找，選擇做外送也是不錯的」、「既然有結婚計畫，建議不要裸辭」、「去台中或台南找科技業輪班的作業員吧」、「我覺得機台難度高是可以克服的，做錯就被罵，但千萬別因為被罵就太草率，效率可以透過熟練度提升」、「簡單來講，你的條件是沒有技能、不加班、不輪班、不夜班的話，很難找到5萬元以上的工作，找外送可能比較好」。

但也有人點出目前外送行業的挑戰，「跑外送的挫折感應該不輸產線」、「現在夏季外送可能沒這麼簡單！」、「外送就算了，你沒看現在路上超少外送嗎？」