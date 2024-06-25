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日檢N1只值28K？ 網吐嘈低薪職缺：竟還要求員工會議翻譯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現某公司開設職缺，要求有日文檢定N1，但薪水只有2萬8千元。 示意圖／Ingimage
一名網友發現某公司開設職缺，要求有日文檢定N1，但薪水只有2萬8千元。 示意圖／Ingimage

工作百百種，許多人希望透過各種證照，來挑戰高薪職缺。不過日前有位網友發現，有公司聘請開發部專員，要求會日文，日文檢定要N1（最高級），起薪卻只有2萬8千元，讓他拋問「日文N1只值2萬8千元？」

一名網友在PTT發文表示，他看到某公司徵求開發部專員，要求有日文檢定N1，工作內容包含協助日籍主管現場或會議口譯，口述及書信翻譯工作等等，但薪水僅2萬8千元，讓原PO好奇「大家怎麼看？」

對此，網友吐嘈「工作內容也太多了吧，升遷很差的話乾脆去超商」、「這還不只是需要日文能力而已，其他雜事都要包辦，經驗還需要3年以上」、「飲料店起薪都有3萬7千元了」、「即時翻譯才開2萬8千元？」、「這個錢不如去日本打工，要能口譯才給這點錢？」、「笑死人，這公司是不是搞不清楚N1是什麼？」、「去飲料店賺錢還更多」。

但也有網友表示「這代表N1沒用」、「N1很難嗎？」、「台灣會日文的比會英文的還多，當然不值錢」、「日商最近很慘，各種樽節措施」、「N1應該不足夠口譯，但現在有翻譯機，不需要請翻譯吧」、「現在N1或者多益990分已經算是基本能力了，而且語言不算專業能力，要語言加上一個專業技能，才可以很夠用」。

日文 職缺 語言

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