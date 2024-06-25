33k男猶豫「要跳脫舒適圈嗎？」 網直言：薪水如生小孩就不夠

錢多事少離家近的工作，是許多人夢寐以求的理想工作，不過日前有網友指出，他在類國營事業的公司待了2年，工作福利很好，但薪水是3萬3千元，最近女友跟他提分手，原因是「覺得原PO太安逸，沒有上進心」，這讓他醒悟，上網求問「我該跳脫舒適圈嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，他現在27、28歲了，工作穩定又壓力小，可以正常上下班，見紅就休，離家只要15分鐘，但這份工作不需要技術，只要無腦做就可以，加上環境封閉，感覺容易跟社會脫節，雖然穩定調薪，但加薪幅度小，要靠年資慢慢疊上去。

不過原PO表示，最近女友跟他分手，其中一項原因就是覺得他太安逸，沒有上進感，考慮到未來成家、養孩子，以他的薪水會滿吃力的。對此，原PO求助「想問大家，8年級生對這份工作的看法？」

文章曝光後，有網友建議「我覺得有點少，我在財團法人工作，碩畢單位也很涼，薪水有6萬」、「家裡有礦：單身、成家都可行；家裡沒礦：單身可行、成家還是算了，不要害人」、「我覺得你可以先想想，你脫離舒適圈後，能找到什麼樣的工作？能一定賺的比現在多？會比現在好嗎？加班可以嗎？壓力變大可以嗎？離家遠可以嗎？」、「類國營應該很容易推算出30年內能賺多少錢吧，算一下不就知道能不能待了。在那邊用感覺的，別人說個一兩句想法就被牽著走，去外面不就更慘」、「看起來是你心態不穩定被影響，你就熬退休等月退不是過爽爽？何必被別人自以為是或是故意誤導的資訊影響，你出去找工作就真的能有發展性？」、「沒有想結婚生子的話就夠，要生孩子就不夠用了」。