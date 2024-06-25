員工常「報復性請假」主管心累求助 網反揪1問題：不解決要你幹嘛

勞基法保障勞工休假權益，但請假頻率太高也會導致部門人手不足。一名主任發文表示，自己管理的15名下屬經常請假，導致人力吃緊，讓乖乖上班的同事很累，詢問有沒有辦法改善這種風氣。然而網友看到員工請假的其中一個因素紛紛搖頭，表示解決這個問題公司會正常一點。

一名網友在Dcard發文表示自己是公司主任，管理約15名下屬，有時下屬會因為小孩不得不請假，但有些人卻因為辦公室「宮鬥」常常報復性請假，病假、事假、生理假都會請，導致原PO部門時常人力吃緊，「乖乖上班那幾位同事每天都累個半死」。

原PO說明，公司依據勞基法規定，請病假僅支付半薪和扣全勤，但請假的同事好像不在乎錢，公司也不可能因為員工請假就資遣，讓他焦急詢問真的只剩下道德勸說嗎？有沒有什麼辦法可以改善這種風氣？

網友見到報復性請假的原因是「宮鬥」都忍不住搖頭，「裡面看起來問題最大的是宮鬥，通常解決這個公司會正常一點」、「光宮鬥這件事就會讓人不想上班，主管就應該中立！」、「不要讓她們宮鬥，把會宮鬥的那幾個開除，不然早晚其他正常人不宮鬥的人會被愛宮鬥的人逼走」、「宮鬥很累欸，坐在辦公室都是煎熬，而且又是按照勞基法請，說不定人家要定期回診你也不知道」、「不解決宮鬥，然後來檢討下屬請假？要你這個主管幹嘛」。

不少人也提出疑問，「為什麼不可以請假？又沒超過額度！」、「合法請假又沒有不行，人力吃緊應該是要徵人才對吧，而不是限制請假」、「照規則請假就別囉嗦，要嘛你請公司再徵人，要嘛你請政府改休假規則」。

也有網友提供辦法，「派個難一點的工作給他，讓他搞砸，再找理由辭退他們，該給的資遣費就給一給」、「上比較多班的人，找個理由多發獎金；常請假造成別人困擾的，少拿點獎金」、「綁考績，比如用事假天數比例去算獎金」，不過原PO無奈回覆，「她們不在乎…發的時候就唸一下怎麼這麼少、早知道多請一點，這樣…」。