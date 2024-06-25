PwC調查：逾7成員工認為使用生成式AI可提升薪資

PwC 發布「2024希望與恐懼調查報告」(PwC’s Global Workforce Hopes & Fears Survey 2024)，調查指出，在工作量增加和變革步伐加快的情況下，員工擁抱人工智慧(AI)，並優先考慮提升技能，為長期職涯發展鋪路。

主要發現：

45%全球與33%台灣員工認為工作量在過去一年大幅增加。而在2023年，有22%全球與17%台灣員工表示工作量經常難以負荷。

28%全球員工表示可能在一年內換工作，較去年(26%)和前年(19%)增加；18%台灣員工考慮在一年內換工作，雖比去年(22%)下降，但仍高於前年(10%)。

考慮一年內離職的員工中，67%全球與51%台灣受訪者的轉職關鍵因素是學習新技能的機會。

每天使用生成式AI的員工中，82%全球與90%台灣受訪者預期生成式AI可在一年內提升工作效率。

49%全球與36%台灣員工預期生成式AI有助於提升他們的薪資。

57%台灣員工在扣掉每月必要支出後仍有剩餘資金，雖然此比例較去年(46%)增加，但40%員工仍然面臨財務壓力。

PwC指出，2023年，有22%全球與17%台灣員工表示工作量經常難以負荷。然而到了2024年，無論是全球或台灣，六成以上員工表示過去一年在工作上面臨更多挑戰，45%全球與33%台灣員工表示工作量大幅增加，40%全球與25%台灣員工表示工作內容已有顯著不同，包括團隊組織架構與日常職責。

員工也在尋找轉職機會，2024年28%全球員工表示可能在一年內換工作，從近三年的數據來看(2023年的26%和2022年的19%)，全球員工想換工作的比例年年增加。2024年有18%台灣員工考慮在一年內換工作，雖然比2023年(22%)下降，但仍高於2022年的10%，這顯示「轉職潮」現象仍未明顯消退。

調查中發現，員工日漸重視技能提升，以減輕不安全感並改善工作表現，46%全球與29%台灣員工認為雇主已提供足夠機會來學習對職涯有益的新技能。可能離職的員工比一般員工更感受到工作環境變革的挑戰，在一年內打算離職的台灣員工當中，49%認為工作所需技能會在五年內發生變化，而一般員工持相同看法的比例為23%。51%考慮離職的台灣員工認為，學習新技能的機會是其轉職考量關鍵因素，比例較整體員工(37%)更高。

隨著工作量與日俱增，員工開始利用生成式AI增加效率。每天使用生成式AI的員工當中，82%全球與90%台灣受訪者預期可大幅提升工作效率。生成式AI也有機會增加員工薪資收入，49%全球與36%台灣員工認為善用生成式AI可提升薪資，每日使用生成式AI者，預期會提升薪資的比例更高，76%全球與77%台灣的受訪者預期可提升薪資。無論是全球與台灣，逾七成員工認為生成式AI將提升創造力(全球與台灣均為73%)，並提高工作品質(全球72%、台灣76%)。

員工對AI於技能發展的影響特別感興趣，80%台灣員工預期藉由生成式AI學習工作新技能。過去一年內未在工作中使用生成式AI的台灣員工中，33%認為沒有機會在工作中使用，34%沒有AI工具的使用權限，20%不知道如何使用AI工具，這顯示雇主需要投資相關員工培訓並開放數位工具使用權限。

雖然工作環境變革步伐加快，多數員工仍相當滿意目前工作，60%全球與45%台灣員工表示相當滿意。自2023年以來，每月扣除必要支出仍有剩餘資金者，全球員工比例從38%上升至45%，台灣員工比例從46%上升至57%，然而今年調查顯示，仍有52%全球與40%台灣員工面臨財務壓力。

資誠人資管理顧問公司董事長林瓊瀛表示，隨工作量增加、不安全感加深，員工愈加重視技能發展，採用生成式AI等新興科技來幫助個人成長，提升職涯表現。在科技不斷變革的環境下，企業須授權員工利用數位工具進行創新，重新思考如何增進工作效率，同時還得繼續幫助員工獲得溝通、領導、解決問題的能力等軟技能，以減輕員工壓力，留住優秀人才。

這份調查針對50個國家和地區共5萬6600名員工進行調查，其中包括500名台灣受訪者。