庇護工場同質性高 經營吃力

各縣市政府與民間合作設立庇護工場，鼓勵身心障礙者學一技之長，但庇護工場同質性高，生存不易。新北市近三年有四家庇護工場結束營業，桃園市十九家庇護工場去年有十家虧損，多數面臨困境。勞動部正研議庇護工場轉型，預計七月向各縣市政府說明政策方向。

桃園目前庇護工場類型中與餐飲、烘焙相關者超過半數，洗衣服務數量次之。亮翌洗衣庇護工場負責人劉月廷說，目前不只面臨同質性洗衣工廠降價惡性競爭，公家機構身心障礙採購標案限制多，經營辛苦。

新北勞工局身障就業輔導科長羅伊佑說，新北廿五家庇護工場，不只面臨其他工場競爭，也有同質性高的問題，加上近年通貨膨脹、原物料上漲，經營很困難；桃園市勞動局長李賢祥說，希望幫助庇護工場增加訂單，卻又擔心庇護工場產能無法應付。

東吳大學社會系教授周怡君說，依法進入庇護工場須是產能不足員工，當政府提供補助不足，非營利組織又不善經營，當然無法賺錢；不少政府運用資源協助庇護工場行銷，結果證明成效有限，與其直接給魚吃，建議政府協助業者尋求合適品牌定位，因應消費者需求轉型，尋找更多商機。