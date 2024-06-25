庇護工場拚轉銜率 「恐揠苗助長」

監察院去年做出報告直指庇護工場轉銜率低，極少身障者能到外面職場工作，凸顯「政策目標與實際運作不見成效」。庇護工場第一線工作人員擔憂，政府政策目標著重轉銜率，不符實務需求，業者面臨壓力，受害的是最弱勢的身心障礙者；政府衝轉銜率將導致員工適應不良，光最基本的掃地、拖地訓練期可能長達一年以上，貿然轉介恐揠苗助長。

庇護工場是許多身心障礙者進入職場第一站，今年卅八歲的「小錦」是伊甸桃園烘焙庇護工場的「資深員工」，小錦熱愛烘焙，為讓不識字的他考取烘焙丙級證照，就服員手把手教導長達三年，他平時沉默寡言，面對問題只能回答「是」或雙眼呆滯以對，是轉銜致命傷。和小錦面臨轉銜不出去的庇護工場員工不只一人，伊甸桃園烘焙庇護工場十二名身心障礙者，最少服務一至二年，多則服務五至六年以上，每年僅約一至二位員工可順利轉介到一般職場。

桃園市府統計，全市庇護工場數量三年來從十二家增加到十九家，今年下半年還有成立，數量僅次雙北；去年全市庇護工場共一六五名身心障礙員工，僅十六人轉銜進入一般職場，轉銜率百分之九點七，但已比前年多二倍。

桃園市勞動局身障就業科長陳慧茹說，中央每四年邀請國際委員評比，委員多認為庇護工場薪資低，不符合公約精神，中央希望各地庇護工場轉型；市府已將轉銜率列為評鑑指標，並加重占比。

伊甸庇護工場主任李惠媛擔憂，政府衝轉銜率將導致員工缺乏時間適應職場；就服員黃曉君也提到，很多員工起初沒有工作概念，禮貌、流程都要重教。

桃園龜山亮翌洗衣庇護工場負責人劉月廷說，近幾年只轉出二、三人，轉銜率低，有二人從十八歲做到四十多歲；若能擴大工作量增加收容數，可給更實質幫助。