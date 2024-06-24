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月薪27K又高效 離職讓主管超後悔！他聽誇讚自嘲：好用的奴才

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友發文，稱自己幾年前擔任電話客服，由於工作節奏快且薪水只有兩萬七，還要忍受大主管的冷嘲熱諷，便決定離職。沒想到幾年過去，原PO聽說曾經的主管們在感嘆，現在才知道當初原PO有多麼好用，這種「誇讚」讓原PO哭笑不得。圖／ingimage
近日一名網友發文，稱自己幾年前擔任電話客服，由於工作節奏快且薪水只有兩萬七，還要忍受大主管的冷嘲熱諷，便決定離職。沒想到幾年過去，原PO聽說曾經的主管們在感嘆，現在才知道當初原PO有多麼好用，這種「誇讚」讓原PO哭笑不得。圖／ingimage

擁有時不知道珍惜，失去了才知道珍貴。近日一名網友發文，稱自己幾年前擔任電話客服，由於工作節奏快且薪水只有兩萬七，還要忍受大主管的冷嘲熱諷，便決定離職。沒想到幾年過去，原PO聽說曾經的主管們在感嘆，現在才知道當初原PO有多麼好用，這種「誇讚」讓原PO哭笑不得。

原PO在Dcard「我離職後，前主管才知道我是『很好用又便宜的員工』」為題發文，稱自己之前擔任一間公司的電話客服，「工作節奏非常快」，要在接電話的同時詳細記錄來電資訊，還要處理外撥、發簡訊、收信等工作。當一通電話結束，下一通馬上就會進來，「完全沒有喘息的空間」，有時甚至要把電話拿掉，才能防止下一通電話進來。而且這份工作還是排休，在假日只有兩人上班，會「很操很硬」。

即使這份工作這麼操，原PO的月薪仍然只有兩萬七，同時還得忍受常對他們冷嘲熱諷的大主管，讓原PO果斷離職。

原PO離職後聽前同事說，由於這份工作要求打字一分鐘要50字以上，節奏快又要受客人氣，早班更是7點就要到，且月薪仍然是兩萬七，根本徵不到什麼人。就算好不容易徵到人，也都做不久，因此公司這幾年來幾乎每個月都在徵人。

前同事甚至有次聽到主管們慨嘆，現在才知道當初原PO有多麼好用，從不遲到早退、幾乎0失誤、打字接電話都很快，「現在兩萬七根本找不到像原PO一樣好用的了」。聽到這樣的「誇讚」讓原PO哭笑不得，自嘲自己是「好用的奴才」。

文章引起網友熱議，不少人覺得這樣的工資真的不合理，「兩萬七還要排班，比外勞還不如，慣老闆心態真的很有問題。台灣缺工嚴重？只有缺廉價勞工吧」、「你奴性至少值月薪3.5萬」、「兩萬七的薪水真的很可悲欸，到底是怎麼做下去的」。

也有不少人表示有相同的經歷，「我曾經也是好用，我走了一年後，公司該補的人也補齊了，三個！」、「我離職了，然後公司找了2個正職一個兼職補我的缺」、「非銀行金融業行政3年三萬二從來沒調薪，去年離職交接的時候工作多到分配給4個人，交接檔案20頁跟論文一樣越打越氣」。

Dcard 主管 月薪 離職

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