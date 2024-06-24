部立北醫留醫護撇步 顧好吃飯下班休假好幸福

當其他醫療院所鬧護理人力荒、關床潮等，衛生福利部台北醫院今天召開分享留住醫護作法的記者會。院長鄭舜平說，留住醫護的撇步就是讓醫護安心吃飯、準時下班、快樂休假。

台北醫院今天上午辦理「部北護理好幸福」記者會，分享台北醫院透過多元策略，營造幸福友善護理職場，醫福會副執行長楊南屏到場為所有在醫療護理人員表達支持與鼓勵。

鄭舜平表示，有別於其他醫療院所鬧護理人力荒、關床潮、工作單位氣氛壓迫且凝重，台北醫院卻有許多資深護理願意留任、回流，並陸續有新血加入共同打拚。

他表示，護理是醫療重要的一環，護理工作一直都不容易，尤其是加護病房、急診等高壓場域的護理人員尤其辛苦，要解決護理人力荒，要讓員工有幸福感，就是要讓醫護安心吃飯、準時下班、快樂休假。

鄭舜平強調，除了提供優渥薪資、增加獎勵、提升員工福利，創造醫院主管與基層的直接對話是絕對必要的，尤其是定期安排「院長有約」座談會，讓員工能與他面對面溝通，討論改善包含工作氛圍、環境、人力、餐點等各面向，以期能讓醫護有更多時間專注在工作。

護理師簡子媛會中表示，員工在醫院停車方便，員工餐廳不僅色香味俱全，還佛心價格，每年提供護士服及護士鞋，等於進到醫院工作不僅賺錢也省錢。

她表示，醫院會提供免費球賽入場券、員工健身房、托嬰中心、零食櫃及成立許多社團，讓大家工作之餘身心能適度休息，比較特別的是安排視障按摩師到各單位免費按摩，讓大家能放鬆疲憊的身體，也能適時地減輕壓力，真的好暖心。