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留才！僑外生評點制 名額上限將取消

聯合報／ 記者葉冠妤許維寧／台北報導
僑外生來台就學畢業後留台工作人數增加。（示意圖，非新聞當事人） 本報資料照片
僑外生來台就學畢業後留台工作人數增加。（示意圖，非新聞當事人） 本報資料照片

受少子化影響，不只旅宿業，各行各業都面臨缺工浪潮，各國政府近年陸續鬆綁規定，積極留才、攬才。勞動部也預計放寬僑外生留台工作相關規定，其中一項是取消僑外生評點制的名額上限，近期將公告。

勞動部自二○一四年起實施僑外生「評點制」，限定從事十五款專門技術工作，必須在八項評點項目審核累計點數滿七十點，才能申請僑外生留台工作配額。評點制最一開始配額只有兩千人，逐年慢慢增加，至今年已達七千人，且近三年核准工作人數均達開放配額九成以上。

不過實際上，台灣大專生人數逐年減少，但僑外生卻攀升。我國僑外生，以越南、印尼馬來西亞國籍占前三名，過往以馬來西亞僑外生為大宗，但越南、印尼學生近年居上，以一一一學年度為例，大專校院境外生學位生約四點八萬人，其中越南籍逾一點三萬人、馬來西亞籍約九千人，印尼籍約七千人。而每年僑外生畢業生約一萬人左右。

印尼 馬來西亞

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