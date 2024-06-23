新聞眼／政策四不像 兩面不討好

觀光旅宿業喊開放聘雇移工多年，然而疫情三年下來，人力缺口擴大，正好讓旅宿業以復甦觀光為由，將缺工聲量開到最大，勞動部看似堅守防線，雖未放行，然而寄望放寬僑外生留台限制，好補足旅宿業勞力缺口，卻是根本下錯藥方，落得政策四不像、兩面不討好。

開放旅宿業聘移工茲事體大，不但衝擊本國人就業機會，少子化的年代，各行各業終難逃勞動力短缺困境，倘旅宿業成為第一個開放移工的服務業，恐將引發破窗效應，往後招募不到人的服務業，都要求比照辦理。

旅宿業萬年低薪，旅宿房務清潔人員平均薪資三萬元不到，在各職類別倒數第四。也因此，勞動部一再強調提升薪資為首要，試辦為期一年的「疫後改善缺工擴大就業方案」，設立三萬元薪資門檻，並運用媒合人海戰術，但業者多堅稱應徵的國人不符需求，實情是業者因為設有薪資門檻，因此對於應徵人力「挑三揀四」，推介率始終在一成左右打轉。

如今傳出行政院跨部門研商以僑外生作為替代方案，補實旅宿業房務人員缺口。雖說聘用僑外生對旅宿業非新鮮事，不少觀光飯店以建教合作模式，讓觀光餐旅科系的學生實習，其中也不乏僑外生。但數據顯示，建教合作的留任率僅百分之六、七，如果本國畢業生都不願意做的房務清潔，為何預設同等學歷的僑外生就會願意投入？

再者，旅宿業缺的是基層房務人員，硬將房務員歸納為中階技術人力，根本牛頭不對馬嘴。此外，延攬外國人才才當然是正確方向，但放寬中階技術業別，需要更堅實合理的論述，不能只是單為旅宿業解套，留下不良示範。