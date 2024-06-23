聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞動部擬開放 僑外生可當房務員

聯合報／ 記者葉冠妤許維寧／台北報導
國內旅宿業缺工未解，勞動部研議開放留用外國中階技術人力的產業別，納入觀光旅宿業，但限定僑外生適用。示意圖。本報資料照片
國內旅宿業缺工未解，勞動部研議開放留用外國中階技術人力的產業別，納入觀光旅宿業，但限定僑外生適用。示意圖。本報資料照片

疫後旅宿業房務員人力荒，頻要求開放旅宿業聘雇外籍移工。據悉，勞動部正研議開放留用外國中階技術人力的產業別，納入觀光旅宿業，但限定僑外生適用，並設有三點三萬元月薪、相關技術條件等門檻，試圖為旅宿業缺工解套。不過對於勞動部的構想，僑外生多不領情，直言來台就學，是為爭取更好生活，不太想單純只做憑勞力的工作。

新冠疫情期間，旅宿業人力嚴重流失，疫後房務清潔人員大缺，頻喊話開放聘雇移工。勞動部為此試辦為期一年的「疫後改善缺工擴大就業方案」，但推介成效不佳，交通部去年十月底向勞動部申請開放旅宿業聘雇移工，學者專家小組開會要求觀光署評估報告補件後，第二次會議至今未開。據悉，勞動部正在鬆綁僑外生畢業留台就業的相關規定，其中一項是開放讓旅宿業適用中階技術人力產業。

依現行規定，僑外生畢業若想留台就業，可透過兩種途徑，一種是薪資須達四萬七九七一元門檻，另一個是走評點制，學歷、薪資、工作經驗、華語語文能力、在學成績等項目累計須達七十點。但前提都是必須從事專門性、技術性工作，除限定業別，也必須是管理職別，以觀光旅宿業為例，只能當經營管理、技術研發、餐飲烹調（飯店大廚）等的管理職。

據悉，行政院日前召集勞動部、僑委會、交通部、教育部等相關部會研商，勞動部則研擬了開放中階技術人才業別，取得我國副學士學位（專科）以上的僑外生，符合薪資門檻落在三萬到三萬三之間、相關技術條件，就可受雇於旅宿業當房務員。

馬來西亞僑生、「馬來西亞人在台灣」社團創辦人楊冠義說，不管是僑外生或本土學生，多不希望做太累、錢少的工作，即便是餐旅相關科系畢業的僑外生，也不一定想投入旅宿業。王姓馬來西亞僑生則說，當初來台就學，是為了爭取更好生活，「就不會再想去做憑勞力的工作吧。」尤其除科系專業，也具備華語、英語能力，留台應能爭取薪資待遇更好的工作機會。

勞動部的「留用外國中階技術工作人力計畫」計畫，凡在台工作滿六年以上移工，或取得我國副學士學位以上僑外生，可從事製造業、屠宰業、營造業、農業及長長照產業。其中，產業類月薪須達三點三萬元、且須符合專業證照、訓練課程或實作認定等資格條件之一，若月薪逾三點五萬者，則免技術條件。

勞動部 房務員 移工

延伸閱讀

AI幫找工作！ 雲嘉南就博會「智慧面試官」導入ChatGPT

勞動部試辦彈性育嬰假 89家公私單位參與

墾丁無照民宿挨罰27萬耍賴 祭查封資產、凍結存款追回欠款

336名台鐵員工春節休假遭記曠職懲處 產業工會槓勞動部官司更一審贏了

相關新聞

勞動部擬開放 僑外生可當房務員

疫後旅宿業房務員人力荒，頻要求開放旅宿業聘雇外籍移工。據悉，勞動部正研議開放留用外國中階技術人力的產業別，納入觀光旅宿業...

汐止徵才活動開出900職缺 近300人找頭路

新北市現場徵才活動，在汐止行政中心11樓舉行，吸引不少找工作的人，前往現場填履歷、及面試，當天近30家廠商提供超過900個工作機會，不少汐止人來，希望就近找一份自己喜歡的工作，趁著人多，新北市稅捐處、國稅局也現場擺攤做稅務宣導。

20歲男帶媽媽面試 過程讓雇主傻眼直呼「有夠可憐」！錄用理由曝光

面試是進入一家公司的第一道關卡，除了學經歷以外，面試官也會從應對當中來判斷應徵者是否符合所需要求。有一名雇主透露日前遇到一位帶著媽媽來面試的年輕人，但過程中都是媽媽在回答，讓他非常傻眼。

家教平均時薪596元狠甩打工族 周工作8小時月賺近2萬

學生暑期打工、家教哪個好？根據1111人力銀行21日發布的最新調查顯示，打工兼差平均時薪212元，平均月入18,006元...

這工作遙遙領先打工族！周工作8小時 月賺近2萬

根據1111人力銀行學生暑期打工家教調查發現，7成7的大學生準備在暑假期間投入打工、家教的行列掙錢，但學生打工平均時薪2...

撇缺工疑慮！好市多非主管正職月領可逾6萬 工讀生熬12年搖身經理

知名美式大型量販店好市多（Costco）將在台中開第3家分店，針對外界關注是否有缺工問題，業者今天表示，強化薪資、福利等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。