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汐止徵才活動開出900職缺 近300人找頭路

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市現場徵才活動，在汐止行政中心11樓舉行，這次共有294人參加，收到的履歷有245份，媒合率41.6超過四成。 圖／觀天下有線電視提供
新北市現場徵才活動，在汐止行政中心11樓舉行，這次共有294人參加，收到的履歷有245份，媒合率41.6超過四成。 圖／觀天下有線電視提供

新北市現場徵才活動，在汐止行政中心11樓舉行，吸引不少找工作的人，前往現場填履歷、及面試，當天近30家廠商提供超過900個工作機會，不少汐止人來，希望就近找一份自己喜歡的工作，趁著人多，新北市稅捐處、國稅局也現場擺攤做稅務宣導。

汐止就業服務站站長林家淯表示，這次的徵才活動主要是針對新北市失業民眾、轉職民眾跟社會新鮮人，現場規劃安排了接近30家的廠商，以及超過900個職缺，也提供求職民眾現場可以跟廠商直接面對面、面試的機會，希望用最有效率的方式，幫民眾媒合到適合的職缺。

新北市稅捐處汐止分處股長秦美蘭指出，這次利用徵才活動來做稅務宣導，主要宣導屯房稅2.0，就要在七月上路，其中個人制度的認定標準，與屯房稅1.0相同之處有一、無出租營業、二本人、配偶或直系親屬有實際居住情形，三、本人配偶及未成年子女，全國在三處以內的條件，在2.0修法，要由本人、配偶或直系親屬辦理戶籍登記這個必要條件，才可以適用優惠稅率。

國稅局汐止稽徵所也來設攤位，推廣9/22日在桃園體育大學舉辦的財政步路跑活動，報名日期自即日起至8/1止。另外，為推廣民眾使用統一發票兌獎APP儲存雲端發票、載具歸戶及設定領獎帳戶，財政部自6/6-9/30舉辦雲端種樹趣e起集點樹網路活動，邀請民眾下載統一法票兌獎APP儲存發票並報名參加活動，就有機會中大獎！

當天徵才活動上，求職人潮不少，現場釋出的職缺也很多元，幫助社會新鮮人、中高齡或是失業的人找到自己適合的工作，這次共有294人參加，收到的履歷有245份，媒合率41.6超過四成。

徵才活動 汐止

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