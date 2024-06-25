學生時期該打工嗎？網友正反兩派意見大公開！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「學生時期打工」話題的網路聲量表現，帶您了解網友的正反議論焦點。

許多大學生都會利用課餘時間打工以賺取額外收入，同時提早累積社會經驗，不過，也有網友認為打工會佔據過多精力，讓人難以兼顧學業與校園生活，進而影響未來的發展。因此，本次我們就針對「學生時期打工」相關討論進行觀測，一起來看看網友是怎麼想的吧！

打工「賺外快」減輕經濟負擔 但「時間管理」若失當恐影響學業

▲ 學生時期打工 網友正反議論焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年針對「學生時期打工」相關話題的討論，發現許多網友認為在學生時期打工最大的優勢之一是可以「減輕經濟負擔」，提到「我打工是因為家裡沒給錢，必須去打工不然會吃土」、「打工可以賺點零用錢，想買東西的時候不用伸手跟父母拿錢」，表示打工獲取的薪資能用於支付學費或生活開銷，甚至有機會實現經濟獨立。

也有網友認為打工能「增加社會經驗」，從工作中學習到實用的技能，並培養解決問題的能力及團隊溝通合作的技巧，同時擴展自己的人脈關係，為將來的發展奠定基礎。

有民眾便舉例「我做過三份性質不同的打工，每個學到的都對我現在很有幫助」、「打工可以學到很多學校沒教的東西，學習如何應對各種人事物」等，直言學生時期是試錯和學習的黃金時期，鼓勵大家把握機會多方嘗試。

另一方面，部份對學生時期打工持「反對」意見的網友則認為，學生的課餘時間有限，若需要另外分出精力在課後打工，可能會導致「時間管理困難」，難以兼顧課業、工作與生活。

即有網友指出「為了打工疏忽了學習，這樣就失去了念大學的意義」、「如果因為打工顧不好學業，然後分組報告永遠不做事、不參與的話，真的蠻本末倒置的」，認為學生時期仍應將重心放在學業上。

此外，也有網友曾因為打工失去享受校園生活的機會，感嘆「我大學四年都在打工，沒有享受到大學的生活，沒有出去遊學，帶著遺憾就這麼畢業了」，吸引他人回覆「大學好好地利用校內資源學習，去學技能、學第二外語、考證書，出社會後根本沒時間搞這些東西」，推薦學生把握時間充實自我，加強就業後的競爭力。

而不少網友也提到，學生時期打工多分布在餐飲業、服務業與補教業等領域，若是將來沒有規劃要進入相關產業，則可能會面臨「打工經驗缺乏價值」的窘境。

一名網友就分享「畢業後發現自己沒有實習的經驗，做的打工也幾乎都和本科系無關，對求職其實沒有什麼幫助」、「做一些與未來無關的工作，寫在履歷上並沒有特別加分，而且還有可能影響到課業」等，建議可以選擇「實習」代替「打工」，累積與所學相關的工作經驗，以利將來銜接職場。

綜上兩派網友的意見所述，學生時期打工各有利弊，它可以是非常寶貴的學習經驗，卻也可能成為專注於學業的絆腳石；若你還在煩惱是否該利用課餘時間兼差打工的話，不妨參考網友們經驗談，依據自身情況及看重的價值進行評估後再做出決定吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「學生時期打工」相關討論則數。

觀測期間：2023/05/01~2024/05/24，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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