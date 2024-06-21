家教平均時薪596元狠甩打工族 周工作8小時月賺近2萬

學生暑期打工、家教哪個好？根據1111人力銀行21日發布的最新調查顯示，打工兼差平均時薪212元，平均月入18,006元；家教時薪則有596元，遙遙領先打工族，若周工作八小時，月賺則有近二萬元。

調查指出，學生預計每個月打工時數85小時，收入18,006元，換算下來平均時薪為212元，距離理想的薪資224元還有5%的差距。而打工族最怕遇到的狀況包括，薪水低於基本工資55%、刻意少算打卡工時53.9%、未替員工投保勞健保51.5%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳曾仲葳表示，薪資低於最低工資、少算打工時數、沒有投保勞健保都觸犯了勞基法的相關規定，如果打工時遇到雇主違法，建議同學可以自行記錄工時、保留薪資條作為證據，除了先與雇主溝通，勞工也可以遵循調解、仲裁或訴訟方式來維護自身權利。

此外，調查也顯示，有意擔任家教的學生，預計教授的科目以數學最多、其次是英文、陪玩/伴讀以及自然，而擔任家教的薪資更是遠遠超車打工族，平均時薪達到596元，每月工作33小時，就可以賺進1萬9,656元，薪資差距2.8倍。

曾仲葳表示，擔任家教薪資比打工更優渥，但門檻也更高，在面試時家長的條件會更嚴格，除了會在意老師的學歷、證書，對教學成果也會有要求，儘管授課時間短，擔任家教還要花費大量時間準備教材、批改作業，提高學生的學習效率。因為學生需要因材施教，家教老師最怕遇到會干涉教學方式的家長，此外由於家教薪資多為面議，行情不一，很容易遇到薪資拖延、被要求免費試教，甚至任意調降薪水的狀況。

曾仲葳表示，目前1111家教網有超過2000筆媒合機會，提供大學生擔任家教的機會，免費協助老師端與家長端進行媒合，以「找案件」與「找老師」兩個平台，找到適合的師資與家長，不但有手機、郵件雙認證，還有公開的「好評師資」評價機制，減少面試的成本及風險。