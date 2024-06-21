快訊

學者以傅培梅生平探究台灣近代史 用中國菜有何涵義？

獨／高雄開錯刀醫生記2大過「免職變停職」 原因曝光

51票贊成62票反對！ 藍白聯手否決國會改革法案覆議案

20歲男帶媽媽面試 過程讓雇主傻眼直呼「有夠可憐」！錄用理由曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO日前遇到一位帶著媽媽來面試的年輕人，但全程卻都是由媽媽來回答問題，讓他非常傻眼，照片為情境示意圖。圖／ingimage
原PO日前遇到一位帶著媽媽來面試的年輕人，但全程卻都是由媽媽來回答問題，讓他非常傻眼，照片為情境示意圖。圖／ingimage

面試是進入一家公司的第一道關卡，除了學經歷以外，面試官也會從應對當中來判斷應徵者是否符合所需要求。有一名雇主透露日前遇到一位帶著媽媽來面試的年輕人，但過程中都是媽媽在回答，讓他非常傻眼。

這名雇主在Dcard發文，開頭就直呼「原本以為『我媽媽說不行』、『我問一下我媽』就是媽寶男極限了，結果現實果然更精彩」。他說日前有位20歲的年輕人帶著媽媽來面試，全程都是由媽媽來回答問題，孩子就坐在旁邊沒辦法回答，讓他感嘆「有夠可憐」。

原PO回想起自己的媽媽也是一個控制慾很強的女性，但因為自己從小就叛逆，長大成年後還跑出國偷偷結婚，並且定居在國外，否則現在他可能和這名年輕人一樣都沒有選擇權、話語權。他說最後還是錄用了這名年輕人，只是不知道能不能用自己的「前車之鑑」改變對方，如果沒救就只好放棄。

貼文引起不少討論，「感覺他媽媽會跟他一起報到上班，記得先說好薪水只發一人份」、「都媽媽在面試，為何不錄取媽媽？」、「你人真好，不然他應該找不到工作」、「有的人是沒辦法拒絕媽媽，拒絕媽媽只有不斷的情緒勒索，成年也逃不出媽媽掌控，只能讓媽媽跟著，自己也覺得丟臉，但讓媽媽爆炸還要善後更煩」、「這種媽媽會有事沒事就去公司突擊檢查，加班或晚下班就馬上跑去看了，你再考慮一下吧」、「我如果是面試人員我會直接打槍，另安排時間請他自己來面試」、「我猜不久後，你就會後悔你的善心了」。

還有網友分享自身經驗，「大學畢業前打工，我媽也是陪同我面試」、「我遇過第一天來報到的男生，爸爸跟著一起來，還叫老闆要多多照顧他兒子！超傻眼」、「我遇過帶朋友來的，誇張的是那個朋友話比來面試的人多」、「我還有遇過媽媽帶兒子來面試，結果到最後連媽媽也說要面試的」。

媽寶 面試

延伸閱讀

家教平均時薪596元狠甩打工族 周工作8小時月賺近2萬

台南黎明中學繁星、個申優異 家長會喜發獎學金

實領薪水變低！她遇面試「超坑話術」秒傻眼 內行人曝1關鍵

中高齡就業難…不僅退休公務員屢碰壁 他擁證照慘淪街友：不奢望政府

相關新聞

20歲男帶媽媽面試 過程讓雇主傻眼直呼「有夠可憐」！錄用理由曝光

面試是進入一家公司的第一道關卡，除了學經歷以外，面試官也會從應對當中來判斷應徵者是否符合所需要求。有一名雇主透露日前遇到一位帶著媽媽來面試的年輕人，但過程中都是媽媽在回答，讓他非常傻眼。

家教平均時薪596元狠甩打工族 周工作8小時月賺近2萬

學生暑期打工、家教哪個好？根據1111人力銀行21日發布的最新調查顯示，打工兼差平均時薪212元，平均月入18,006元...

這工作遙遙領先打工族！周工作8小時 月賺近2萬

根據1111人力銀行學生暑期打工家教調查發現，7成7的大學生準備在暑假期間投入打工、家教的行列掙錢，但學生打工平均時薪2...

撇缺工疑慮！好市多非主管正職月領可逾6萬 工讀生熬12年搖身經理

知名美式大型量販店好市多（Costco）將在台中開第3家分店，針對外界關注是否有缺工問題，業者今天表示，強化薪資、福利等...

四成八大學生計畫暑假參加企業實習 最想進「這集團」

除了「短期打工」外，不少學生更想在暑假尋求「企業實習」的機會。雖然有的只是為了學分，或者屬於建教合作，但仍有人想要提前體...

旅宿業缺工 桃園向壯世代招手

旅宿業缺工未解，房務、餐廳、櫃檯接待等部門缺額皆近3成，桃園市府分析，薪水低、工時不彈性，對青年吸引力不足是主因之一，明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。