20歲男帶媽媽面試 過程讓雇主傻眼直呼「有夠可憐」！錄用理由曝光

面試是進入一家公司的第一道關卡，除了學經歷以外，面試官也會從應對當中來判斷應徵者是否符合所需要求。有一名雇主透露日前遇到一位帶著媽媽來面試的年輕人，但過程中都是媽媽在回答，讓他非常傻眼。

這名雇主在Dcard發文，開頭就直呼「原本以為『我媽媽說不行』、『我問一下我媽』就是媽寶男極限了，結果現實果然更精彩」。他說日前有位20歲的年輕人帶著媽媽來面試，全程都是由媽媽來回答問題，孩子就坐在旁邊沒辦法回答，讓他感嘆「有夠可憐」。

原PO回想起自己的媽媽也是一個控制慾很強的女性，但因為自己從小就叛逆，長大成年後還跑出國偷偷結婚，並且定居在國外，否則現在他可能和這名年輕人一樣都沒有選擇權、話語權。他說最後還是錄用了這名年輕人，只是不知道能不能用自己的「前車之鑑」改變對方，如果沒救就只好放棄。

貼文引起不少討論，「感覺他媽媽會跟他一起報到上班，記得先說好薪水只發一人份」、「都媽媽在面試，為何不錄取媽媽？」、「你人真好，不然他應該找不到工作」、「有的人是沒辦法拒絕媽媽，拒絕媽媽只有不斷的情緒勒索，成年也逃不出媽媽掌控，只能讓媽媽跟著，自己也覺得丟臉，但讓媽媽爆炸還要善後更煩」、「這種媽媽會有事沒事就去公司突擊檢查，加班或晚下班就馬上跑去看了，你再考慮一下吧」、「我如果是面試人員我會直接打槍，另安排時間請他自己來面試」、「我猜不久後，你就會後悔你的善心了」。

還有網友分享自身經驗，「大學畢業前打工，我媽也是陪同我面試」、「我遇過第一天來報到的男生，爸爸跟著一起來，還叫老闆要多多照顧他兒子！超傻眼」、「我遇過帶朋友來的，誇張的是那個朋友話比來面試的人多」、「我還有遇過媽媽帶兒子來面試，結果到最後連媽媽也說要面試的」。