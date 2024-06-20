四成八大學生計畫暑假參加企業實習 最想進「這集團」

除了「短期打工」外，不少學生更想在暑假尋求「企業實習」的機會。雖然有的只是為了學分，或者屬於建教合作，但仍有人想要提前體驗職場。根據yes123求職網的調查顯示，四成八的大學生表示，今年「有計畫」參加暑期實習，比例略高於去年的46.6%；而且平均期盼獲得16,565元的實習津貼。

調查也發現，對於「暑期實習」這件事情，覺得企業是否需要「支付薪酬」給學生，結果顯示：有69.2%的大學生認為，「需要支付薪酬」；以及20.4%認為「若有算學分，就無需支付薪酬」；還有10.4%認為「不論有無算學分，都無需支付薪酬」。

而大學生心中的「夢幻暑期實習企業」，在可複選狀況下，主要依序有：「長榮集團」(34%)、「台灣高鐵」(33.3%)、「中華航空」(32.3%)，以及「台積電」(30.7%)、「華碩」(29.6%)。其中「長榮集團」，更是取得「排行榜冠軍」的三連霸。

其他的「夢幻暑假實習單位」，又分別是：「鴻海」(28.5%)、「中華電信」(27.4%)、「星宇航空」(26%)，以及「聯發科」(25.1%)、「新光三越」(23.8%)。

如果今年有計畫參與暑期實習，在可複選狀況下，調查顯示，學生們「最在乎」的重點依序為：「累積社會歷練」(70.2%)、「實習內容與學校所學有關」(58%)，以及「對未來履歷有加分作用」(53.4%)、「有提前卡位工作的機會」(41.2%)。

其他實習考量要點，又還有：「交朋友，累積人脈」(37.2%)、「有錢可以拿」(27.7%)、「為了拿到學分」(17.8%)。

可惜在實習過程中，難免會碰到一些不盡人意的地方，在可複選狀況下，主要擔心的狀況依序是：「實習內容太低階，學不到東西」(57.2%)、「被當作低薪勞力使喚」(53.2%)、「放牛吃草，沒有人指導或帶領」(46.3%)，以及「實習內容與面試時所講的有出入」(35.7%)、「說好會給薪，結果少給或沒給」(32.8%)。

其餘擔憂的實習情況，又還有：「加班不算實習時數」(29.2%)、「跑外勤，連交通費也不給」(23.2%)、「遭遇言語或肢體騷擾」(18.3%)，以及「實習單位以分數威脅」(16.3%)、「被要求一起去應酬、出差」(13.3%)。

針對今年七月、八月暑假期間，調查顯示，38.4%企業透露，有「實習生計畫」比例高於去年的36.4%；不過也分成：24.8%是「有計畫，但屬於無薪學習」；13.6%是「有計畫，且屬於有薪學習」。

畢竟這些暑期的「實務經驗」，仍有助於未來的求職。本次調查就顯示，社會新鮮人的履歷表上，若有「打工或實習經驗」，超過半數、57.2%的企業透露，在面試時「有」加分作用；同時新鮮人應徵正職工作時，如果曾經是公司的「工讀生」或「實習生」，更有68.2%因此表示，「會考慮」優先錄取。

除此之外，對於表現優異的「工讀生」或「實習生」，兩成六的公司指出，目前有「轉任正職人員」的制度。

yes123求職網發言人楊宗斌不忘提醒，由於有越來越多大學生計畫「前進海外」打工實習，應該要記得「七不五要」原則。

首先，這邊的「七不」是指：不非法打工、不逾期停留、不從事危險活動、不超速、不酒駕、不疲勞駕駛、不收來路不明的包裹郵件。

至於所謂的「五要」則是指：要記得出國登錄、要和家人保持聯繫、要購足醫療與傷害保險、要注意職場安全、要遵守當地法律和交通法規。