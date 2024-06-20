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補足人力 旅宿業盼開放移工

聯合報／ 記者曾增勳游振昇／連線報導
國內旅宿業缺工問題嚴重。示意圖。聯合報系資料照
國內旅宿業缺工問題嚴重。示意圖。聯合報系資料照

國內旅宿業普遍缺工，桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三連直言「這是結構性問題」，不少觀旅業、旅館代表也盼政府引進移工，補足人力缺口，但仍無法如願。有學者認為，旅宿業傳統經營模式難吸引年輕人，業界應思考用科技化工作形態，及工資計酬結構新的經營模式，改善缺工。

「台灣出生率低、人口減少，業者普遍找不到人」，李三連說，飯店旅館業連廚師也缺，尤其3年疫情不少廚師離開，年輕人也不願投入，政府應適度將旅宿基礎服務工作，開放外籍移工來做。

不少旅館、民宿或飯店業負責人談及缺工難掩憂慮，桃園市旅館商業公會理事長邱照進、桃園市民宿發展協會理事長鍾炫時也盼開放服務業移工。鍾炫時說，台灣很多年輕人去澳洲打工旅遊，做的是澳洲人不愛做的工作，月薪高，台灣相對東南亞工資高，建議開放東南亞移工來台打工度假

中華民國旅館公會全聯會副理事長鄭生昌說，旅宿業者多次向中央反映引進移工，但勞團反對，他強調業者重視台灣產業正常發展，移工能穩定長期不足的基層人力，不會取代台灣要培養的人才。

開南大學觀光運輸學院助理教授楊勝評表示，現在的年輕人喜歡自由的外送工作，旅宿業薪水又很難拉高到4、5萬元以上，建議旅宿業採類似談件計酬的工作形態，用「多做多得」吸引年輕人，或是利用科技替代改變工作型態，走出新的經營模式。

年輕人 打工度假 移工

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