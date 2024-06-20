旅宿業缺工 桃園向壯世代招手

旅宿業缺工未解，房務、餐廳、櫃檯接待等部門缺額皆近3成，桃園市府分析，薪水低、工時不彈性，對青年吸引力不足是主因之一，明天將辦徵才向45至65歲「壯世代」招手，盼提高媒合率。台中市旅宿業同樣面臨缺工，已有業者與人力資源公司合作，將房務與洗滌等業務外包處理因應。

國境解封後，桃園旅宿業雖復甦，但缺工難題緊接來。桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進說，許多年輕人不願從事服務業，無論房務員或內外場都缺人，桃園福容大飯店副理賴武銓也說，餐飲、房務部工作辛苦，年輕人離職率高，有工作經驗的中壯年及退休人力，是業界近年盼望人才。

桃園市就業職訓服務處長陳秋媚坦言，疫後儘管推出多項方案，媒合率仍低迷，又以房務員缺最多；房務員月薪平均3萬，要做許多體力活，排班工時缺彈性，也盼業者提升相關勞動條件。

觀旅局和勞動局明天將在桃園市勞工教育大樓1樓舉辦「觀光旅宿青銀共創亮點場」徵才活動，邀20家業者釋出逾800個職缺，其中廚師薪資約3至6萬元、外場約3至4.9萬元、櫃台服務員約3至5萬元、房務員約2.8萬至3.8萬元，現場提供履歷健診、創業與職涯諮詢等。

觀旅局觀光管理科長李蕙宇說，即使與學校觀光科系談成建教合作，人力還是不足，目前鎖定中高齡人力，尤其親子旅遊時，很多家長喜歡由有豐富經驗的員工接待，可見潛力。

台中市旅宿業也有缺工窘境，市府分析，民眾不願從事旅宿業，除擔憂旅宿業穩定度外，也考量低薪與工時等問題，加上淡旺季住宿率起伏大。市府勞工局今年截至5月底，協助餐飲旅宿業補實6623人次從事房務、餐廳、櫃檯接待等工作。

中市勞工局指出，今年也推出鼓勵勞工投入餐飲旅宿業專案，最高可請領15.6萬元。如為退出職場180天婦女或55歲以上中高齡者，積極運用婦女再就業方案及55Plus壯世代就業促進措施，求職者最高分別可請領3萬及6萬元。