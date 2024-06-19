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人資為什麼超愛「打電話」？ 職場老鳥曝：沒接到會先刷掉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「為什麼人資喜歡用打電話來聯繫求職者？」面試示意圖。 圖／ingimage
一名網友好奇「為什麼人資喜歡用打電話來聯繫求職者？」面試示意圖。 圖／ingimage

社會新鮮人在求職時，常常會接到人資的電話，但日前有位女網友好奇「為什麼人資一定要堅持打電話？」她指出，如果是人資主動找人來面試，在第一次談話的情況下，為什麼會覺得電話是最有效的溝通方式，甚至求職者沒有接到電話，還會被人資抱怨。對此，有人資出面解釋「我們也不想打電話，但公司規定沒接到第一關先刷掉」。

一名女網友在Dcard發文表示，最近在網路上看到人資抱怨「求職者不接電話，讓人資大感困擾，內文提到人資批評求職者『既然在找工作，不是就應該隨時注意來電嗎？』、『實在不懂這真的是想找工作嗎』」，這讓原PO不解「為什麼人資一定要堅持打電話，為什麼自己會覺得電話是最有效率的方式，並對於沒有配合的求職者感到傻眼？滿多人也是認為有其他方式可以聯繫面試者，但實際上每天還是有很多人資來電，還是一天要打多少電話是人資的KPI？」

文章曝光後，有人資解答「這就是我們公司訂的流程，無關什麼考績，以為我們想打嗎？我們根本也不想跟你們講電話好嗎？」、「我也很不想打給面試者，但單位主管就是一直追問聯繫狀況」、「我們公司會先刷掉沒有接電話的人選，以有接電話為優先」、「通常都是公司規定要打電話的，因為寄信很多人不馬上回，電子郵件都要隔天才會收到回信，效率很差，然後主管又一直催，最後變成一率打電話，對方就會馬上回覆了」、「打電話比較直接，一堆傳訊息的面試者根本都不看」、「電話比較直接，其它管道誰知道你有沒有收到」。

而對於人資直接來電，求職者也有話說，「傳訊息隨時都可以看，但電話不是隨時都有辦法接阿」、「上班又不能接電話」、「之前在職中找工作，有些公司直接打電話真的很困擾」、「我也不喜歡突然打過來，如果不是知名企業，誰知道公司是做什麼的？當下要怎麼決定要不要面試」、「我104直接不留手機號碼，一堆奇怪公司打電話過來真的超煩」、「我也覺得不是我自己投履歷的公司打來的電話不想接」。

人資 面試

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