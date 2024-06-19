8年級在職場上普遍不積極？他發現經理為此嘆氣 網揭原因：都少年股神

年輕人進入職場，工作習慣與前輩可能不太相同。近日有網友發文，說自己最近聽到公司的經理們在聊天，聽到他們說現在的8年級上班不積極，還為此嘆氣，讓他好奇這是否屬實。

一名網友在PTT以「8年級在職場上普遍不積極的原因？」為題發文，稱自己在公司內聽到經理們聊天，說現在的8年級普遍不積極，每個都想準時下班，不願意加班，也不會自己多學，對公司沒凝聚力。這讓原PO十分好奇，便發文向網友求證。

許多網友表示這是真的，「因為再怎麼努力也是窮光蛋一個」、「真的，不要出包給別人收就很好了」、「正常人都想準時下班、不想加班」、「準時下班真的是現在潮流了，除非你們公司給得夠多」。有些不是8年級的網友表示這很正常，自己也會如此，「想多了，我不是8年級也是一樣這樣」、「準時下班不是每個年級都熱愛的事嗎？這世界跟以前不一樣了，還在考古嗎」、「很棒啊，加入他們一起輕鬆工作不好嗎」、「那是沒遇過三四五年級的混法」。

也有網友認為現在的年輕人很早就接觸投資了，上班只是一些人的副業，「8年級都少年股神」、「網紅一堆教人被動收入的」、「人家每天熬夜盯美股、早起做功課研究籌碼」、「炒房炒股賺比加班費多太多」、「有遇過來工作只是當副業，主要都有資金在搞投資了，每天上班都在滑股票」、「股票太好賺了，誰要工作，做得要死要活領那什麼垃圾。專心炒股比較實在，工作應付應付就好」。