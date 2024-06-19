快訊

男友涉開非法賭場 滴妹急發聲明撇清關係

零容忍！王柏傑酒駕惹議 北影：取消頒獎嘉賓、下架個人影片

想靠論文推薦進入東京大學 日本悠仁王子為何引發爭議？

同事上班狂摸魚還抱怨工作多 她乖乖做事自嘲太蠢：該看齊嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友發文，稱自己的一名同事每天都會摸魚接近一個小時，但他還是會跟主管抱怨工作太多並把工作推給別人，反而是遵守公司規則的人工作變多，讓原PO開始思考是否要「跟該同事看齊」。圖／ingimage
近日一名網友發文，稱自己的一名同事每天都會摸魚接近一個小時，但他還是會跟主管抱怨工作太多並把工作推給別人，反而是遵守公司規則的人工作變多，讓原PO開始思考是否要「跟該同事看齊」。圖／ingimage

在職場中，總會遇到一些善於打混的「薪水小偷」。近日一名網友發文，稱自己的一名同事每天都會摸魚接近一個小時，但他還是會跟主管抱怨工作太多並把工作推給別人，反而是遵守公司規則的人工作變多，讓原PO開始思考是否要「跟該同事看齊」。

原PO在Dcard上以「這就是工作潛規則？」為題發文，稱自己有一位同事，每天總是九點後才進辦公室，然後就放下包包就拿著杯子晃去買咖啡，這一晃便是十五到三十分鐘。如果加上每天上廁所的半個小時，這位同事一天就浪費了將近一小時，這還沒算上他滑手機打混摸魚的時間。原PO還補充，這位同事除了浪費工時，還會和主管抱怨工作太多，並把工作往外推，關鍵主管居然相信這套謊話，讓原PO十分傻眼。

原PO表示，現在遵守上班時間，乖乖做公事的人，工作量卻愈來愈大，讓她無奈自嘲「原來是我笨是我蠢」，並思考自己「是不是要跟該同事看齊」。

文章引發網友熱議，不少人表示職場就是這樣，「上班不是這樣嗎？反正主管問工作多不多一定喊多到做不完，能摸魚就狂摸魚，東西不壓最後一刻不行，如果超時沒差一定超時，有能力都要跟主管喊沒能力，不然東西只會到認真的人頭上，錢還不會比較多」、「這就是上班啊」、「事情有做好就好了，上班本來就不是人生中很重要的事，何況錢搞不好還沒多少，真的不用被奴性束縛住」、「恭喜你出社會了，年輕人」。

還有許多網友叫原PO加入摸魚的行列，「打不過就加入，反正主管看不到嘛」、「我一天上班7小時，最少浪費兩小時」、「我上班也這樣欸，到辦公室就是慢慢弄吃早餐啊，然後吃完去大便。弄好才開始做事，反正有把事情做好就好」、「再忙都還是要摸魚至少1-2小時，不忙的時候就摸3-4小時甚至更多，該做的事情就都壓線完成」。

Dcard 上班族

延伸閱讀

居服員摸魚又偷抽菸遭投訴開嗆案主…惹到大廠法務經理

月薪少2萬、工作量變多！他猶豫「轉調台北陪女友」 網友全勸退

真正的薪水小偷！他被公司遺忘8個月「躺領121萬」 全網超羨慕

你忙翻天同事卻是「薪水小偷」？摸魚行為曝、這地方最多人去

相關新聞

同事上班狂摸魚還抱怨工作多 她乖乖做事自嘲太蠢：該看齊嗎？

在職場中，總會遇到一些善於打混的「薪水小偷」。近日一名網友發文，稱自己的一名同事每天都會摸魚接近一個小時，但他還是會跟主管抱怨工作太多並把工作推給別人，反而是遵守公司規則的人工作變多，讓原PO開始思考是否要「跟該同事看齊」。

遠距工作問題不在員工 專家：老闆心態才要改

疫情結束後大企業召回員工，遠距工作模式似乎告一段落，但仍有一些工作證明的確遠距模式更好。

他難尋「我的未來不是夢」 網勸：別把本心丟了就好

「到底怎麼樣的未來才算是好的？」有一位網友在Dcard用這樣的標題貼文發問，因為他有位大學同學，系上一直是前3名，在一次聚會中得知這位同學竟然在跑外送。過了不久，原PO發現同學在IG上PO了很多國外的照片和影片，原來同學跑去歐洲當背包客了。原PO這時心中不免質疑自己在未來是要做別人希望他做的事重要，還是要做會讓自己快樂、喜歡的事更重要呢？

藏壽司儲備店長起薪81K！他嘆台積電才6萬 過來人揭暗黑真相

畢業季來臨，有不少新鮮人準備投履歷求職。對此，一名網友分享，藏壽司開出儲備店長職缺，起薪開出81K，無經驗者也可應徵，對比拿著頂大的學歷，在台積電承受高壓的工作環境，卻領的比藏壽司店長還少的月薪，是否會內心感到不平衡？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

宏匯廣場邀集13家企業聯合徵才 乾杯開出年薪上看百萬

台灣服務業缺工情況持續嚴峻，適逢畢業求職、暑期打工旺季來臨，宏匯廣場特別與新北市政府共同合作，將於6月21日下午一點在一...

銀行女年薪百萬「常出錯」想辭職 網建議：調整1事就好

每個工作都有甘苦談，日前有位女網友表示，她在泛公股銀行上班，雖然已經年資3年，而且年終平均6個月，年薪近百萬，但每次做錯事都會被公審，讓她難過表示「我是否該離職，還是我去其他民營銀行試試？」對此，多數人建議她「調整好自己心態就好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。