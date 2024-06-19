同事上班狂摸魚還抱怨工作多 她乖乖做事自嘲太蠢：該看齊嗎？

在職場中，總會遇到一些善於打混的「薪水小偷」。近日一名網友發文，稱自己的一名同事每天都會摸魚接近一個小時，但他還是會跟主管抱怨工作太多並把工作推給別人，反而是遵守公司規則的人工作變多，讓原PO開始思考是否要「跟該同事看齊」。

原PO在Dcard上以「這就是工作潛規則？」為題發文，稱自己有一位同事，每天總是九點後才進辦公室，然後就放下包包就拿著杯子晃去買咖啡，這一晃便是十五到三十分鐘。如果加上每天上廁所的半個小時，這位同事一天就浪費了將近一小時，這還沒算上他滑手機打混摸魚的時間。原PO還補充，這位同事除了浪費工時，還會和主管抱怨工作太多，並把工作往外推，關鍵主管居然相信這套謊話，讓原PO十分傻眼。

原PO表示，現在遵守上班時間，乖乖做公事的人，工作量卻愈來愈大，讓她無奈自嘲「原來是我笨是我蠢」，並思考自己「是不是要跟該同事看齊」。

文章引發網友熱議，不少人表示職場就是這樣，「上班不是這樣嗎？反正主管問工作多不多一定喊多到做不完，能摸魚就狂摸魚，東西不壓最後一刻不行，如果超時沒差一定超時，有能力都要跟主管喊沒能力，不然東西只會到認真的人頭上，錢還不會比較多」、「這就是上班啊」、「事情有做好就好了，上班本來就不是人生中很重要的事，何況錢搞不好還沒多少，真的不用被奴性束縛住」、「恭喜你出社會了，年輕人」。

還有許多網友叫原PO加入摸魚的行列，「打不過就加入，反正主管看不到嘛」、「我一天上班7小時，最少浪費兩小時」、「我上班也這樣欸，到辦公室就是慢慢弄吃早餐啊，然後吃完去大便。弄好才開始做事，反正有把事情做好就好」、「再忙都還是要摸魚至少1-2小時，不忙的時候就摸3-4小時甚至更多，該做的事情就都壓線完成」。