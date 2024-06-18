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他難尋「我的未來不是夢」 網勸：別把本心丟了就好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友質疑自己在未來是要做別人希望他做的事重要，還是要做會讓自己快樂、喜歡的事更重要呢？情境示意圖。圖／ingimage
網友質疑自己在未來是要做別人希望他做的事重要，還是要做會讓自己快樂、喜歡的事更重要呢？情境示意圖。圖／ingimage

知名歌曲「我的未來不是夢」中有一段歌詞是這樣寫的，

「我知道我的未來不是夢

我認眞的過每一分鍾

我的未來不是夢

我的心跟着希望在動

跟着希望在動」

「到底怎麼樣的未來才算是好的？」有一位網友在Dcard用這樣的標題貼文發問，因為他有位大學同學，系上一直是前3名，在一次聚會中得知這位同學竟然在跑外送。過了不久，原PO發現同學在IG上PO了很多國外的照片和影片，原來同學跑去歐洲當背包客了。原PO這時心中不免質疑自己在未來是要做別人希望他做的事重要，還是要做會讓自己快樂、喜歡的事更重要呢？

原PO文中表示，心中對未來會有這樣的質疑，是因最近看到一個相關主題廣告讓他有感而發。原PO說大學時班上有位同學在系上一直是前3名，一次聚會中「他說自己在跑外送後，場面突然一陣尷尬」。原PO前陣子發現這位同學開始更新IG，PO了很多國外的照片和影片，原PO「一問之下才知道原來他跑去歐洲當背包客了。還記得當年他說過，他第一次自己出國一定要去歐洲」。

這位同學告訴原PO，他之前其實有被不錯的大公司錄取了，但覺得太壓抑拘束，雖然後來選了跟其他人不太一樣的路，但真的比較自由自在。原PO只是沒想到「他竟然默默做到了」，圓了學生時期的夢。

原PO表示廣告影片內容正好呼應這個主題，也讓他開始反思自己，現在雖然是做著父母親戚眼中「體面」的工作，可是他真的很喜歡這份工作嗎？有辦法做一輩子嗎？是不是要做自己會快樂、喜歡的事更重要呢？

網友看完貼文後，許多人留言送暖「別把本心丟了就好。不是每個人都有辦法用愛好賺錢，但你通常可以用工作去養自己的愛好」、「找個快樂的工作太理想化了，就算工作的性質是自己想要，同事、主管、老板、客戶和收入、工時、辦公環境、距離，這些很難全部符合個人期待」。

有網友說自己也遇到跟原PO一樣的瓶頸，「之前剛畢業就覺得要馬上找一個厲害的職業，但後面真的越做越不開心，壓力好大，也在想到底要不要換工作、自己的未來到底在哪？」、「找適合工作真的好難」。也有人感嘆說「把興趣當工作，還能賺錢養活自己，真的是三生有幸。年紀越大就有越多束縛，但人生不只工作而已，希望大家都能找到自己的平衡點」。

背包客

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「到底怎麼樣的未來才算是好的？」有一位網友在Dcard用這樣的標題貼文發問，因為他有位大學同學，系上一直是前3名，在一次聚會中得知這位同學竟然在跑外送。過了不久，原PO發現同學在IG上PO了很多國外的照片和影片，原來同學跑去歐洲當背包客了。原PO這時心中不免質疑自己在未來是要做別人希望他做的事重要，還是要做會讓自己快樂、喜歡的事更重要呢？

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