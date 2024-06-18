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藏壽司儲備店長起薪81K！他嘆台積電才6萬 過來人揭暗黑真相

聯合新聞網／ 綜合報導
壽司店示意圖。聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影
壽司店示意圖。聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影

畢業季來臨，有不少新鮮人準備投履歷求職。對此，一名網友分享，壽司開出儲備店長職缺，起薪開出81K，無經驗者也可應徵，對比拿著頂大的學歷，在台積電承受高壓的工作環境，卻領的比藏壽司店長還少的月薪，是否會內心感到不平衡？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「藏壽司起薪81K」為題，指出藏壽司宣布全面調漲薪資，以儲備店長一職，起薪就有81K，目前都是24-26歲的年輕族群擔任，就算無餐飲經驗也可以應徵，讓他直言，對比拿著頂大文憑，在台積電忍受高工時、高壓的工作環境，卻只月領6萬多塊，是否會「心理不平衡」？

貼文一出後，有人回應「連GG（台積）面邀都收不到的我，是時候加入了」、「系統廠RD已經哭暈在廁所裡了」、「待遇滿好的，對於沒讀什麼書的人」、「比起晶圓，更喜歡鮭魚生魚片」、「很棒啊，支持各行各業都加薪」。

不過不少過來人點出內幕勸退，紛紛表示「在藏壽司上班一個月，頭禿了一半、胃疼、自律神經失調都出現問題」、「我有家人是藏壽司店長，經常到半夜2、3點才下班，隔天可能還要接著開早班，也不能隨意休假，我在一線壓力跟工時都沒有這麼大，真心覺得佩服」、「藏壽司要當到店長少說3年吧，看過很多待4年的連副店都還沒當到，而且在藏當主管壓力很大的」、「早上九點上班，半夜兩三點下班的義務職」、「在藏壽司打工過，這點錢可能完全不足以支付未來的醫藥費」、「覺得在壽司店賺錢很爽的，大概是真的沒在壽司店打工過」、「果然傳產81k實際上付出勞力也快2倍嘛，系統廠仔繼續工時9hr不加班裝忙領60k就好」。

台積電 壽司 店長 月薪 薪資

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