銀行女年薪百萬「常出錯」想辭職 網建議：調整1事就好

每個工作都有甘苦談，日前有位女網友表示，她在泛公股銀行上班，雖然已經年資3年，而且年終平均6個月，年薪近百萬，但每次做錯事都會被公審，讓她難過表示「我是否該離職，還是我去其他民營銀行試試？」對此，多數人建議她「調整好自己心態就好」。

一名網友在Dcard發文表示，她在工作上已經很小心了，但有時候會犯錯，加上職務輪調很快，導致自行查核時很多缺失，雖然不是賠錢或得罪客戶，只是單純作業上的疏失，卻會在會議上被拿出來公審。原PO坦言「有時候我會覺得自責，跟自己的錯誤過不去，其他資深同事也會犯錯，但同事很會做人，可以彌補不小心的錯誤，我則屬於害羞不愛社交的人，所以有點變成不會做人、做事」。

原PO求助網友「我該換工作嗎？但這麼輕易離職成本滿高的，我的條件去外面應該只能起薪3萬元，我放不下這麼高薪的工作，也跟自己犯得錯過不去，想問大家離職後，不考試的話，做什麼工作薪水不會落差太大？還是我去民營銀行試試看？」

對此，多數人建議她「別放在心上」，指出「滿想叫妳撐住，厚臉皮待著就好，畢竟就如妳說的，資深同仁也會犯錯，至於作業缺失就自己檢視怎麼做比較順，避免再犯就好」、「學其他同事改善自己社交能力，並且臉皮厚一點就好」、「心態要調適，沒有任何人做事是百分百不會出錯，就算很資深老鳥工作內容做很熟悉，一樣會有出錯的時候，有些良心的主管及公司也會給員工固定容錯率，在績效考核裡面做審核，產生損失部分也會有一定規定。所以妳今天為了出錯過不去離職，到其他公司一樣會遇到同樣問題」、「職場很難有完美的環境，是我就繼續厚臉皮待著，存到一些資本再考慮換工作或創業，錢才是真理」。