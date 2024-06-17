少子化缺工導致「薪資漲」 網友好奇：三年後起薪是否變40k？

在少子化浪潮下，許多工作都改成自動化處理，不過仍缺工嚴重。日前有網友表示，他在超商聽到大學生聊天說「等大學畢業後，缺工浪潮下，起薪可能會上漲15%，來到4萬以上」，讓他好奇表示「這種情況真的會發生嗎？」對此，網友們看法兩極，有人認為「會」，也有人認為「缺工會找移工來替補」。

一名網友在PTT發文表示，他在超商聽到幾位大學女生聊天，對方說「很多大學都找不到學生，連知名老牌私立學校都要求別人去讀，退學標準放寬，要搞到退學難上加難，而且台灣少子化嚴重，應屆畢業生就業人數大減，所以到我們大約3年畢業後，加上大缺工的影響下，起薪應該可以比現在上漲15%，來到4萬上下」，原PO聽完好奇表示「這種情況真的可能發生嗎？應屆畢業生投入職場搶人，還必須出高價」。

對此，網友看法兩極，有人認同「現在的問題是少子化影響應屆就業市場，如果景氣不進入衰退，變成工作求人，而非人求工作」、「基本薪資很有可能上漲啊，但物價也會上漲」、「基本薪資變成4萬很有可能，但不是因為畢業生變少，而是物價通膨」、「基本薪資會上漲啊，但就算漲到4萬，實際消費力根本沒有提升，只是數字看起來變多而已，因為物價漲得更多」。

但也有人持相反意見，「想太多了，3萬就差不多，給到4萬是一個便當300元嗎？」、「不可能，老闆寧願缺工也不會加薪」、「你太看得起台灣的慣老闆了，那些喊缺工的產業，如果你是應屆畢業生，可能也不想去做」、「不會，我覺得未來兼職工作會變多，找不到勞動力的職缺會有淘汰機制」、「以後可能會開放更多外勞了吧」、「不會調漲薪資，只會讓移工大舉進來」。