超商店員嫌同事上班太認真「有病」 全網不挺：你才是老鼠屎

超商取貨方便，因此有許多人習慣將網購商品寄送至超商。日前，有超商店員在「靠北7-11」指出，大夜班的同事對於包裹重量十分計較，只要稍微超重，就會立刻退回，讓客人多有抱怨。貼文一出，卻引起不少網友怒火。

原PO透露，大夜班同事每次收寄電商包裹，就會在旁邊放秤，只要超過5.1公斤，就會全部退回，許多客人也因此投訴，讓他忍不住怒嗆「我們大夜真的有病」。原PO表示，就算自己勸該名同事不要如此嚴格，對方卻堅持一切照規矩，「為什麼別家可以不照規矩？只是小小職員而已，太認真了吧，適合去當警察」。

貼文底下，許多網友不認同原PO的想法，「這年頭按照規矩的，反而要被公審？」、「超重本來就討厭」、「你就是那顆老鼠屎」、「原來奧客就是被你這種人寵壞的」、「你們大夜才是正常操作」、「這大夜太讚了」。

還有超商店員分享，平時收到超重包裹的經驗，「你自己下去上大夜，就知道他為什麼這樣做了，一堆超重（包裹）害我手扭到」、「我的指甲都斷在裡面...痛死」、「就想問你有遇過寄啞鈴的嗎？我真的砸到腳，瘀青過，然後箱子還破掉」。