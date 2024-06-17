「隨便做都破百萬」科技業真的這麼好賺？業內人士吐心聲：倖存者偏差

在台灣，科技業幾乎與高薪畫上等號，大多數人都認為進入科技業就能輕鬆擁有破百萬的年薪。近日一名網友發文，表示自己不是業內人士，但對科技業的收入真的很好奇，也可以說有點羨慕。

原PO在Dcard以「現在進科技業的收入真的這麼好嗎」為題發文，表示目前在台灣只要提起科技業，幾乎都認為年收百萬是基本的，甚至有「現在醫生不如科技業」、「現在科技業隨便做都破幾百萬」這樣的言論。原PO也好奇現在是不是只要是資訊、電子等相關科系出來的學生，不論畢業學校都能有這麼好的收入，還是上述情況是「中上以上科技人」所獨有。

且現在AI快速發展的同時帶動科技股不斷上漲，醫生卻常抱怨健保制度讓醫生式微、律師更是一堆人喊窮，讓原PO覺得科技業看起來才是充滿前景。但原PO也常看到科技業者抱怨工作不好找以及裁員的問題，讓他對科技業的穩定性產生懷疑。

文章引來大量網友留言，不少人表示其實沒這麼簡單，「倖存者偏差，科技業也有不少人工作好幾年了都沒破百」、「剛畢業要100以上應該還是至少要四中四大台科北科碩，能超過多少有時也要看機運，吃景氣以外還要有心理準備要一直學新東西，除非存夠錢轉行」、「科技業是真的不穩定，特別到中年以後，就算年收400-500萬也可能一夕之間因為組織調整或公司內鬥忽然都沒了。更不用說高壓職場，待個10年身心健康沒變瘋子就已經阿彌陀佛了」、「應該是說對一般資質的人，也就是常態發展」。

也有網友表示，現在醫生還是最頂的，「我看外面招募醫生，月薪四五十萬的也不算少，人家半年底薪跟工程師整年加班加獎金差不多，在台灣的社會上醫師仍是比較頂的」、「醫生可以當到老，工程師很少」、「醫生只是前面熬得久，不像工程師學碩6年就有高薪了，熬到自己開診所就跟印錢一樣」、「科技業的薪資待遇跟大部分行業比起來真的不錯，但說醫生不如科技業就真的吹過頭了。其他行業轉來科技業的時常聽到，但我真的幾乎沒聽過醫生轉來科技業的」。