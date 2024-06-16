在台積電工作多年 他發現最容易升主管的5特質

摘要 1.努力工作、時常加班，卻沒有被升遷，該怎麼辦？ 2.作者在升遷失敗後，選擇冷靜檢討並向主管請教改進空間，了解自身不足，為未來努力方向提供指引。 3.作者觀察升遷的同事，歸納出他們都有5大關鍵特質：專業能力、態度與方法、努力、人際關係和印象分數。

工作太多、做不完，只能天天加班，但最終升遷名單還是沒有你，該怎麼辦？我在台積電工作時，就有遇過這種狀況，當時的我非常沮喪。

在台積電升主管職相當不容易，不僅是因為人才濟濟，每年還有嚴格的考核制度。像是工程師這個職位就有分3個：工程師、資深工程師、主任工程師。

有一年，我自認很有機會升上副理，當年我已經是主任工程師好幾年了，還接下一個重要的專案。當時我不只努力工作，還用策略提升工作效率，即便如此我還是常常加班。

當時，我有著升遷的期待，在打考績之前，我還洋洋灑灑的寫滿當年度完成的成就。但最後，公布的副理人選不是我，當時真的是難以接受。

這件事情讓我一直悶悶不樂，如果是你，接下來會做怎麼做？

選項1：找主管理論，詢問為什麼不是我，難道升遷是要靠關係好嗎？

選項2：放棄，未來也不努力拚升遷了。

選項3：還是想升遷，但必須瞭解哪裡做得不夠好，才有繼續努力的空間。

於是我決定用選項3，找一天詢問我主管，哪裡還有可以改進的地方。因為若能當上管理職，對我是個很大的肯定，帶領團隊也有多地方需要學習。

經過這一次的事件，我知道該怎麼調適心態了。除了檢視自己外，還要用心觀察他人的優秀之處。你可以透過一些面向，全方面檢視自己的能力，同時因應公司需求，把自已調整到最好的狀態。

容易升遷的人，都有5個特質

經過理性分析後，我觀察升遷的同事，都有5種特質：

1.專業

要得到主管的信任，專業能力是不可或缺的，尤其是在台積電這樣的大公司拚升遷，專業能力必須夠強。

2.態度與做事方法

主管平時都會觀察你遇到問題時的態度、解決問題的做事方法是什麼。有沒有更效率、更聰明的方法？主管在解決問題的過程中，看的不只有結果，還會看整件事情的過程。

3.努力

被升遷的人，大多都比你想像中的更努力。他們不僅有高學歷，每天都比同事更早到公司，更晚下班，甚至連假日都在工作。條件已經那麼好的人，卻還是那麼努力。

4.人際關係

他們不只重視做事的方法，也很注重待人處事。如果你的人際關係不好，主管就算幫你升職，下面的人也不會服你。

5.印象分數

如果你能在主管心中留下好印象，很可能在決定升遷名單時發揮影響。方法之一是做別人不想做的事，像是擔任尾牙主持人。

把這5項特質化成雷達圖，分數設定1到10分。我發現升遷的同事，每個面向幾乎都有9分，總分有45分，而我自己的總分也有42分。

經過交叉分析後，我發現專業和人際關係上還有提升的空間。於是我決心在這2個面向努力，隔年就順利升上副理。

很多時候失敗並不可怕，重要的是你從失敗中學到什麼。這些東西會成為你下一次成功的重要養分。

當然，這些面向不一定有標準答案，提供給各位參考。

除了自己做分析外，你也可以找優秀的同事互相分析，就能發現自己比別人好及還需要精進的地方，因為人生就是一條不斷持續改善的道路。

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