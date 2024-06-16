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研究：在職場憤世嫉俗的人賺得更少！該如何對抗自己最壞一面

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

研究發現，職場上最憤世嫉俗的人，長期來看會擁有相對低的薪資水準、阻礙職業發展，甚至損害心理和身體健康。

「老闆說的那些漂亮話，我早就聽膩了，誰知道他背後真正在想什麼。」

你經常聽到同事如此抱怨嗎？好像每一件事，都找得到漏洞批評一番。這種憤世嫉俗的態度，是不是也影響了你？

我們不需要事事說「好」，但如果只是沒來由對任何事都不順眼，對同事變得冷漠，做事的時間變少，反而花更多時間八卦和諷刺別人——這是完全沒有好處的。

「如果憤世嫉俗是一顆藥丸，那麼它真的是一種毒藥，」史丹佛大學心理學副教授、史丹福社會神經科學實驗室主任薩奇（Jamil Zaki）說。他長期研究同情和同理心的概念。

他即將出版的書《憤世嫉俗者的希望（Hope for Cynics）》，探討了人類黑暗面為何崛起，以及人們對他人自私、貪婪和不誠實的信念與行為。

若你曾經被背叛過一次，那大腦就會練習薩奇所謂的「預期失望」，也就是說，我們先入為主，認為別人終將會使我們失望。

憤世嫉俗也是一種自我實現的預言，這意味著你每天想像、描述的故事，最終你會發顯你也生活在其中。

在保護自己上，這種心態很有成效但也很狡猾。但事實是，長久下來，這實際上會阻礙我們的職業發展，並傷害我們的心理和身體健康。

一項由荷蘭提堡大學社會心理學副教授史塔夫洛瓦（Olga Stavrova）和德國科隆大學研究員埃勒布拉特（Daniel Ehlebracht）主持的研究，追蹤了1,146名美國人，發現最憤世嫉俗的人往往賺的錢更少。

「從不信任別人的人，從不失敗，但他們也從不成功，」薩奇說。你不必成為公司的啦啦隊長，甚至不必成為樂觀主義者。你需要的是給他人一個機會，檢查自己的假設，並暫時放下你心中負面的念頭，就能增強對他人的信任。

簡而言之，你必須信任別人。因為，要做好工作並取得成功，就必須建立聯盟並共享資訊。

要如何對抗心中的負面思維？答案是「開放的心」。

不要急著給出結論，不論是正面還是負面，你要像一個科學家一樣檢查你生活中的數據。

假如你覺得每個同事都只顧自己，那何不發起一個調查，請10位同事幫自己一個忙，看看有多少人會願意伸出援手。挑戰你的假設，往往會替你帶來驚喜，因為給人們機會，他們就會表現出色。

你也可以從希望收穫的東西開始。比起八卦遲到的同事，不如說說別人的好話。例如，某某某上次超級忙碌的情況下，還是二話不說幫忙處理一件急事。你要對人抱有信心，並明顯表現出來。

第二個方法是，嘗試寬恕，取代嚴厲的批判。心理學家觀察到，我們對人失望時，往往不只「對事」，去評判外顯的行為；甚至會「對人」，質疑對方的內在動機。

當別人犯錯誤，我們傾向歸因於他們的內在，例如「這個人就愛遲到」；但一旦自己犯錯，往往會歸咎到外在的條件，像是「下雨才讓我遲到」，反而很快原諒自己。

在職場上，我們應該嘗試超越憤世嫉俗，找到平衡點，同時思考內在與外在的成因，在保持高標準的同時，對他人多一份信任。這樣，我們不僅能成就自己的職業生涯，也能創造一個更健康、更積極的工作環境。

資料來源：華爾街日報、HBR、Ethical Leadership

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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