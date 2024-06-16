月薪36K、適合愛漂亮妹子做！ 汽旅櫃檯人員曝：是最輕鬆的服務業

台灣汽車旅館數量多，有汽車旅館櫃檯人員分享，自己每月薪水3.6萬，工作很單純，環境也很正當，很適合「愛漂亮的女生」來做。他做過多種餐飲服務業，認為「這是服務業最輕鬆自在的工作」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他今年33歲，職業為汽車旅館櫃檯人員，每日工時8小時、輪班制，每班約2-3人，平時都在辦公室吹冷氣，工作環境很單純也很正當，只需要賣房給客人，不需要「外送叫小姐」。白天時多數是休息的客人，晚上則以住宿居多，開房客人的交通方式包括開車、騎車、走路、坐計程車等，當沒有客人時，就只要跟同事聊天，工作內容很輕鬆。

原PO認為汽車旅館的櫃檯人員很適合愛漂亮的女生做，上班統一穿公司制服；他曾經做過711、加油站、餐飲業、飲料店等餐飲服務業，整體來說「汽車旅館的櫃檯人員算是服務業最輕鬆自在的工作」。

其他人則留言，「旅宿業是不錯的工作環境啊，可是感覺未來很有限，汽旅的升遷更窄，可以的話利用這些上班時間讀外文，朝向連鎖飯店櫃檯或是訂房組前進，感覺未來的升遷會比較多管道」。

做過汽旅櫃檯的網友表示，「做過早班汽旅兩天，無聊到發慌，也不知道要幹嘛，還規定一定要穿絲襪，第三天直接不去了」、「做過櫃檯，看過連續三小時，一小時換一間的小姐，真心佩服」、「很多叫小姐的，我們公司就有一個絲襪姐，業績挺不錯的，很常看到她」。

還有網友曾做過汽旅房務人員，當時與韓國客人雞同鴨講，事後才得知對方是想要叫小姐，他還透露某次值大夜班，聽說早班同事遇到前一晚的女房客上吊自殺，令他感到相當難忘。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980